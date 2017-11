クリスマスが近づくこの季節、ヴィクトリア・ベッカムが、5日、人気歌手マライア・キャリーのクリスマス定番ソング『恋人たちのクリスマス』を熱唱する娘・ハーパーちゃんの愛らしい姿を披露し、反響を呼んだ。ヴィクトリアが自身のインスタグラムに投稿した動画には、クリスマスの定番クッキー、ジンジャーブレッドマンとイルミネーションらしき絵を描きながら、曲のサビの部分「All I want for Christmas is you〜」と高音を響かせてかわいらしい歌声を披露しているハーパーちゃんが映っている。ヴィクトリアらしき女性の笑い声も聞こえ、ほのぼのとした家庭のひとコマが垣間見えるようだ。その動画には、「11月4日、ハーパーはクリスマス気分に突入!!」とキャプションが綴られ、「#watchoutmariah(用心してね、マライア)」とハッシュタグを添えて、ハーパーちゃんに追い越されないよう、マライアに遊び心を持って警告している。動画を見たファンからは「ハーパーは才能豊かね」「なんてカワイイのかしら」と絶賛する声が相次いだ。そして、マライアもこの噂を聞きつけたようで、「愛らしい!!」というコメント共に、キスとハグを意味するXoxoのサインと笑顔の絵文字を寄せている。