みなさん、こんにちは☁️ 昨日はみなさんどう思われてるんですか...??🤔 急な顔替えで失礼しましたが、色々な内密が重なりああなっただけです🙏🏻💙✨ 慌てないで待っていてください❣️❣️ そしていくらとっても声は入りませんがみなさんそのことについて答えを下さった方、見事にいませんが、なんか一言はやり方言ってくださいすぎます、、、😆😆😆💥💕💓 まぁみなさまは、教えたら私の脳を甘やかしてしまうという優しさがあったのでしょうが、みなさま顔の感情的なマークばかりを送ってきてありがとうございました😉👌🏻 そしてこの写真を見て思わず、世界を旅した気になっている方😆✋🏻 これは冷蔵庫という冷蔵庫の上から下までの余りもの(余りものとは失礼だが)をかき集めた物物です✨💕(かき集めるほどの量はない) 私のこの時がくるまで、グッと辛抱強く冷蔵庫に奥まってくれ、光を見ずに耐えた極寒な数日を味わった上、新たに買われたトマトや大葉に主役をまんまと奪われた、挙げ句の果てには安心抜群な醤油色にされ、なにがなんだかの中、わたしの栄養となり謙虚な動きをしてくれたお野菜たちに拍手です😢👏💖💙💖💙ありがとう😊❣️ そんな分かち合う中、 「おいおい、こっちは焼きそばにしか見えないんだが、一体これはなんなんだよ🤔」 と割って入るみなさま🙋🏼🙋🏼‍♂️🙋🏼🙋🏼‍♂️ お言葉ですが全く焼きそばではありません🙅🏼✨ これは、野菜の年功序列順に巻きこまれていくパスタと言った方がいいかもしれません💦 新鮮さを忘れた野菜は火をいれて冷え切った根や茎を芯まで温めてあげます🌅😌 つまりただの醤油とバターと和風だし顆粒をいれたパスタです❣️❣️❣️ 真横に来るのは、私の大得意のコンソメスープです❣️(簡単) こちらの言ってくことは、玉ねぎを粉々寸前になるまで動きを鈍らすという程度です❗️❗️🙂 そして話は変わって、 「嵐にしやがれ」にて星のピアスはどこのだという方々へ💕💓 「ドレスアップエブリデイ」 さん @dress_up_everyday というブランドさんです😌⭐︎⭐︎⭐︎ それでは、さよなら🙋🏼✨ #野菜の存在に感謝しつつ #野菜の栄養に驚愕しつつ #今日も君らに頼るのさ #なにも言わずに私を支えてくれる #なんて素敵なことなんだろう #また新たなる野菜を仲間にいれよう #カレンの台所

