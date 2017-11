大みそか恒例の『第68回 NHK紅白歌合戦 』(後7:15〜11:45 総合)の出場歌手46組が16日、同局で発表された。白組はデビュー10周年のHey! Say! JUMP、20周年の三浦大知、30年目のエレファントカシマシをはじめ、竹原ピストル、トータス松本、WANIMA、紅組は丘みどり、SHISHAMO、TWICE、Little Glee Monsterの計10組が初出場。来年9月で引退を表明している安室奈美恵の名前はなかった。 NHK エンターテインメント番組部の井上啓輔氏は、出場歌手の選考ポイントは例年どおり、(1)今年の活躍、(2)世論の支持、(3)番組の企画・演出の3点を総合的に判断したと説明した。来年9月16日で引退することを表明している安室は、結婚を発表した1997年(第48回)に20歳の若さで紅組トリを務めるなど過去9回出場。今年が最後の紅白出場機会とあり、2003年(第54回)以来14年ぶりの出場が期待されたが、会見場で配布された出場者リストに安室の名前は記載されていなかった。番組のテーマは昨年に続き「夢を歌おう」。司会は紅組・有村架純、白組・二宮和也(嵐)、総合司会は内村光良(ウッチャンナンチャン)、NHKの桑子真帆アナウンサーが務める。以下、出場歌手一覧(カッコ内は出場回数)【紅組】AI(3)E-girls(5)石川さゆり(40)市川由紀乃(2)AKB48(10)丘みどり(初)倉木麻衣(4)欅坂46(2)坂本冬美(29)椎名林檎(5)SHISHAMO(初)島津亜矢(4)Superfly(2)高橋真梨子(5)天童よしみ(22)TWICE(初)西野カナ(8)乃木坂46(3)Perfume(10)松たか子(3)松田聖子(21)水森かおり(15)Little Glee Monster(初)【白組】嵐(9)五木ひろし(47)X JAPAN(8)エレファントカシマシ(初)関ジャニ∞(6)郷ひろみ(30)三代目 J Soul Brothers(6)SEKAI NO OWARI(4)Sexy Zone(5)竹原ピストル(初)トータス松本(初)TOKIO(24)氷川きよし(18)平井堅(8)福田こうへい(4)福山雅治(10)Hey! Say! JUMP(3)星野源(3)三浦大知(初)三山ひろし(3)山内惠介(3)ゆず(8)WANIMA(初)