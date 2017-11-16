¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÇã¤¤¤¿¤¤¡ÖÆé¤Î¹â¥³¥¹¥Ñ¶ñºà¡×¤ª¤¹¤¹¤á£¹Áª¡ª
ËÜ³ÊÅª¤Ë´¨¤µ¤¬Áý¤·¤Æ¤¤¤è¤¤¤èÆé¤Îµ¨Àá¤Ç¤¹¤¬¡¢ÌîºÚ¥ª¥ó¥ê¡¼¤Ã¤Æ¤Î¤âÌ£µ¤¤Ê¤¤¤·¡¢¤Ç¤â¶ñÂô»³¤ÎÆé¤òºî¤ë¤ÈÃÏÌ£¡Á¤Ë¿©Èñ¤¬¤«¤µ¤à¤â¤Î¡£Æü¡¹¤ÎÆé¶ñºà¤Ï³Ê°Â¿©ºà¤¬Â·¤¦¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÇÄ´Ã£¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
º£²ó¤Ï¥³¥¹¥Ñ¹â¤á¤Î¾¦ÉÊ¤òÃæ¿´¤Ë¡¢Æé¸þ¤±¤ª¤¹¤¹¤á¾¦ÉÊ¤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¤ß¤Þ¤·¤¿¡£¶ñºàÁª¤Ó¤Î»²¹Í¤Ë¤É¤¦¤¾¡ª
¤ª¤¹¤¹¤á¡¡Ã¥¤¥Á¥Ó¥ ¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤´¤Þ¤ß¤½Æé¤Ä¤æ¡Ã158±ß¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¤Î·ã°Â104±ßÆé¥¹¡¼¥×¥·¥ê¡¼¥º¤â¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤â¤¦¤Ò¤È¤ÄËþÂÅÙ¤ò¹â¤á¤ë¤¿¤á¤Ë¡¢¤Û¤ó¤Î¤Á¤ç¤Ã¤È¤À¤±¤ª¹â¤¤¥¤¥Á¥Ó¥¤ÎÆé¤Ä¤æ¥·¥ê¡¼¥º¤ò¥ª¥¹¥¹¥á¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡Ê104±ß¤â147±ß¤â¤É¤Á¤é¤â¹â¥³¥¹¥Ñ¤À¤·!?¡Ë¡£ÆÃ¤Ë¡Ø¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤´¤Þ¤ß¤½Æé¤Ä¤æ¡Ù¤ÏÆ¦ÈÄ¾ß¤¬¸ú¤¤¤¿¥Ô¥ê¿É¥Æ¥¤¥¹¥È¤Ç¡¢¥·¥á¤Î¥é¡¼¥á¥ó¤ÈÁêÀÈ´·²¡£800g¤ÎÂçÍÆÎÌ¤Ç¡¢Âç¿Í¿ô¤ÎÆé¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ç¤â°Â¿´¤Ç¤¹¡ª
¤Á¤Ê¤ß¤Ë104±ß¤È¤«¤ÇÇä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÖÆé¤ÎÁÇ¡×¥·¥ê¡¼¥º¤ÇÁª¤Ö¤Ê¤é¡¢¡Ø¤Á¤ã¤ó¤³Æé¤ÎÁÇ¡Ù¤¬¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÎÎÉ¤¤Ì£ÉÕ¤±¤Ç¤ï¤¶¤È¤é¤·¤µ¤â¤Ê¤¯¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¤ª¤¹¤¹¤á¢¡ÃÎäÅà¤«¤¡Ã1166±ß¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¤ª¼ê·Ú¤ËÆé¤Ë¥´¡¼¥¸¥ã¥¹´¶¤ò¥×¥é¥¹¤Ç¤¤ëÎäÅà¤Î²´éÚ¡£Çã¤¤Î¯¤á¤¹¤ë¤Ê¤éÇÜ¤Î1kg¡Ê¸Ç·ÁÎÌ800g¡Ë¤Î´Ú¹ñ»º¡ØÎäÅà¤«¤¡Ù¤¬1,166±ß¤Ç¥³¥¹¥ÑÅª¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£Åà¤Ã¤¿¤Þ¤ÞÆé¤ËÆþ¤ì¤ë¤À¤±¤Ç½Ð½Á¤â¤È¤ì¤Þ¤¹¤·¡¢Ì£¤ÏÉ¸½àÅª¤È¤¤¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¼Ñ¤¹¤®¤ë¤È¾®¤µ¤¯¤Ê¤ê¤¹¤®¤ë¤Î¤Ç¤´Ãí°Õ¤ò¡£
¤Ê¤ª¡¢500g¡Ê¸Ç·ÁÎÌ400g¡Ë¤Ç753±ß¤Î¡Ø¹Åç»º¤«¤ÃæÎ³¡Ù¤âÇä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Àè¤Ë¤´¾Ò²ð¤·¤¿´Ú¹ñ»º¤«¤¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ëÊý¤Ï¡¢¹Åç¸©»º¤Î¤Û¤¦¤Ç¤É¤¦¤¾¡£¥³¥¹¥Ñ¤ÏÍî¤Á¤Þ¤¹¤¬¡¢½½Ê¬¤Ê¿©´¶¤ÈÌ£¤ï¤¤¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¤è¡£
¤ª¤¹¤¹¤á£¡ÃÅ·Á³¹ÈºúÀÚ¿È¡Ê´Å¸ý¡Ë¡Ã397±ß¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
´ó¤»Æé¤Ê¤ó¤«¤Ë½ÅÊõ¤¹¤ëµû¤Ç¥ª¥¹¥¹¥á¤Ê¤Î¤Ï¡ØÅ·Á³¹ÈºúÀÚ¿È¡Ù¡£½Ð½Á¤â¼è¤ì¤ë¤·¼ÑÊø¤ì¤·¤Ë¤¯¤¤¤·¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¯¡¢Í¾¤Ã¤¿¤é¤ªÊÛÅö¤ËÆþ¤ì¤Æ¤âOK¡£µû²ð·Ï¤Î¿©ºà¤ÇÌÂ¤Ã¤¿¤é¡¢¤È¤ê¤¢¤¨¤º¥³¥ì¤«¡Ø¹ü¤È¤ê¥¿¥é LÀ£¡Ù¡Ê400g¡¦298±ß¡Ë¤ò³ÎÊÝ¤·¤Æ¤ª¤±¤Ð´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¤«¤È¡ª
¤ª¤¹¤¹¤á¤¡ÃÂçº¬¡Ã127±ß¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
ÎäÅàÌîºÚ¤ò»È¤Ã¤Æ¤ª°Â¤¯»þÃ»¤ËÆé¤òºî¤ê¤¿¤¤¤Ê¤é¡ØÂçº¬¡Ù¤¬¥ª¥¹¥¹¥á¡£ÎØÀÚ¤ê¤ÎÂçº¬¤¬16¸Ä¤Û¤É¡¢²¼è§¤ÇºÑ¤ß¤Ç¤ß¤Ã¤Á¤êµÍ¤Þ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡£À¸¤ÎÂçº¬°ìËÜ¤Î¤¶¤Ã¤¯¤êÈ¾Ê¬ÄøÅÙ¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¤Ç¡¢»È¤¤¾¡¼ê¤â²Á³Ê¤â¥¤¥¤´¶¤¸¤Ç¤¹¤è¡ª
¤ª¤¹¤¹¤á¥¡Ã»°Á¯¿åñ»Ò¡Ã297±ß¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÎäÅàñ»Ò¤Ï·ë¹½¼ïÎà¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢Ãæ¤Ç¤â¿åñ»ÒÆé¤Ë¤¹¤ë¤Ê¤é¡Ø»°Á¯¿åñ»Ò¡Ù¤¬¥¤¥Á¥ª¥·¤Ç¤¹¡£¥â¥Ã¥Á¥â¥Á¤Î¸ü¤á¤ÎÈé¤Ï¤è¤¯¼Ñ¹þ¤ó¤Ç¤âÇË¤ì¤Ë¤¯¤¯¡¢ñ²¤ÏÍ¥¤·¤¯¤â¿¼¡Á¤¤Ì£¤ï¤¤¡£Æé¤È¤ÎÁêÀ¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¼Â¤Ï¾Æ¤ñ»Ò¤Ë¤·¤Æ¤âÈþÌ£¤·¤¤¤Î¤Ç¤ª»î¤·¤¢¤ì¡ª
¤ª¤¹¤¹¤á¦¡ÃÆù¤À¤ó¤´¡Ã158±ß¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
Æé¤ËÅ´ÈÄ¤Î·ÜÃÄ»Ò¤Ê¤é¡Ø¤Ê¤ó¤³¤ÄÆþ¤ê·Ü¤À¤ó¤´¡Ù¡Ê500g¡¦198±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤ê¥³¥¹¥Ñ¤ò½Å»ë¤¹¤ë¤Ê¤éÆ±ÍÆÎÌ¤Ç¹¹¤Ë·ã°Â¤Î¡ØÆù¤À¤ó¤´¡Ù¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤â¼ã´³¤ÎÎý¤êÊª´¶¤ÏÈÝ¤á¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢Æé¤Î¥Ü¥ê¥å¡¼¥à¥¢¥Ã¥×¤Ë»È¤¦Ê¬¤Ë¤Ï½½Ê¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¡ª
¤ª¤¹¤¹¤á§¡Ã»å¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯Çò¡Ã42±ß¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
Æé¤ËÆþ¤ì¤Æ¤â¥Ð¥é¤±¤Ê¤¤¡Ø¼ê·ë¤Ó¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¡Ù¡Ê180g¡¦59±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¾¦ÉÊ¤â¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤¬¡¢²Á³Ê½Å»ë¤Ê¤é¤³¤Á¤é¤Î¡Ø»å¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯Çò¡Ù¡£¿©´¶¤âÉ÷Ì£¤âÌäÂê¤Ê¤¯¡¢¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯½¤µ¤â¥¥Ä¤¯¤Ê¤¤³Ê°ÂÉÊ¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤ËÀÐÀî¡¦´ôÉì¡¦°¦ÃÎ°ÊÀ¾¤ÎÀ¾ÆüËÜ¤Î¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ë¤Ï¡¢1kgÆþ¤ê»å¤³¤ó¤Ë¤ã¤¯¤È¤¤¤¦¹¹¤ËºÇ¶¯¥³¥¹¥Ñ¤Ê¾¦ÉÊ¤¬ÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡Ä¡Ä¡ª
¤ª¤¹¤¹¤á¨¡ÃÎäÅàÆé¤Û¤¦¤È¤¦ÌÍ¡Ã192±ß¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ú¡ù
¶ÈÌ³¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤ÎÎäÅà¤¦¤É¤óÎà¤ÏÅ´ÈÄ¤Î¿Íµ¤³Ê°Â¿©ºà¤Ç¤¹¤Í¡£5¿©Æþ¤ê167±ß¤Î¡ØÎäÅà¤¤·¤á¤ó¡Ù¤âÎÉ¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢¤º¤Ð¤êÆéÍÑ¤ÈÌÃÂÇ¤¿¤ì¤¿¤³¤Á¤é¤Î¤Û¤¦¤È¤¦ÌÍ¤â¡¢¥â¥Ã¥Á¥ê´¶¤¬¹â¤¯¿©¤Ù±þ¤¨È´·²¡£ÌÍ¤Î·Á¤ÏÊ¿ÂÇ¤Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯ÉáÄÌ¤Î¤¦¤É¤ó¤Ë¶á¤¤¤Î¤Ç¡¢¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Û¤¦¤È¤¦´¶¤ÏÇö¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥·¥á¤Ç¤ªÊ¢¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤»þ¤Ï¥¢¥ê¤Ç¤¹¤è¡ª
¤ª¤¹¤¹¤á©¡Ã¤ªÆé¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¡Ã181±ß¤ª¤¹¤¹¤áÅÙ ¡ú¡ú¡ú¡ù¡ù
¥·¥á¤ÎÌÍÎà¤Ç¸À¤¨¤Ð¡¢¥Þ¥ë¥¿¥¤¤Î¡Ø¤ªÆé¤Ë¥é¡¼¥á¥ó¡Ù¤òÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤ëÅ¹ÊÞ¤â¤Á¤é¤Û¤é¡£¥Ä¥ë¥Ã¤È¤·¤¿Àå¿¨¤ê¤ÎËÀ¥é¡¼¥á¥ó¤ò¡¢¤ª¹¥¤ß¤Î¹Å¤µ¤Çè§¤Ç¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤ë°ìÉÊ¤Ç¤¹¡£¥·¥á¤Ï¤¦¤É¤ó¤è¤ê¤â¥é¡¼¥á¥óÇÉ¡¢¤È¤¤¤¦Êý¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¤Í¡£¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤ê¥¹¡¼¥×¤òÁª¤Ö°õ¾Ý¤Ê¤Î¤Ç¡¢Ç»¤¤ÌÜ¤ÎÆé¥¹¡¼¥×¤òºî¤Ã¤¿»þ¤Ë»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª
¢¨ËÜ´ë²è¤Ç¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¾¦ÉÊ¤Î²Á³Ê¡¢ºß¸ËÅù¤Ï¡¢Å¹ÊÞ¤ÎÅ¸³«¥¨¥ê¥¢¤ä»þ´üÅù¤Ë¤è¤Ã¤Æ°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤¢¤é¤«¤¸¤á¤´Î»¾µ¤¯¤À¤µ¤¤¡£