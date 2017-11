年末恒例のフジテレビ系音楽特番『2017 FNS歌謡祭 』が今年も12月6日、13日の2週にわたって放送される(両日とも午後7:00〜11:28)。2夜でおよそ9時間におよぶ歌の祭典、その出演アーティスト第1弾47組が16日、発表された。6日の「第1夜」は、東京・グランドプリンスホテル新高輪「飛天」から絢爛(けんらん)豪華な音楽ショーを送る。TOKIO、KinKi Kids、V6、嵐、NEWS、関ジャニ∞、亀と山Pらジャニーズが飛天に大集結するほか、B’zが初出演を果たすなど“初モノづくし”の企画が目白押し。13日の「第2夜」は、お台場フジテレビから送るライブ感満載のエネルギッシュな生放送。家にいながらにしてコンサート気分を味わえるような、一緒に歌って踊ってはっちゃけられる企画を多数予定している。追加の出演アーティストや、夢のコラボ企画、追悼企画、一夜限りのバンド結成など詳細は後日改めて発表される。司会は森高千里、渡部建(アンジャッシュ)、加藤綾子が務める。■出演予定アーティスト ※五十音順「第1夜」(計23組)嵐、AKB48、EXILE THE SECOND、大原櫻子、亀と山P、関ジャニ∞、KinKi Kids、倉木麻衣、CHEMISTRY、倖田來未、さだまさし、三代目 J Soul Brothers from EXILE TRIBE、THE ALFEE、JUJU、谷村新司、chay、TOKIO、西川貴教、NEWS、乃木坂46、B’z、V6、堀内孝雄 ほか「第2夜」(計24組)aiko、E-girls、AKB48、荻野目洋子、Kis-My-Ft2、欅坂46、ゴールデンボンバー、THE RAMPAGE from EXILE TRIBE、GENERATIONS from EXILE TRIBE、ジャニーズWEST、Sexy Zone、竹原ピストル、T.M.Revolution 西川貴教、乃木坂46、back number、Perfume、フェアリーズ、Hey! Say! JUMP、槇原敬之、水樹奈々、miwa、モーニング娘。’17、森高千里、Little Glee Monster ほか