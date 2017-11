12月30日にTBS系列で生放送される『第59回輝く!日本 レコード大賞 』(17:30〜※一部地域で異なる)の各賞受賞者&曲が16日、発表された。大賞候補となる「優秀作品賞」に選出されたのは、 乃木坂46 の「インフルエンサー」、 三浦大知 の「EXCITE」、氷川きよしの「男の絶唱」、三山ひろしの「男の流儀」、 欅坂46 の「風に吹かれても」、AIの「キラキラ feat.カンナ」、西野カナの「手をつなぐ理由」、 AKB48 の「願いごとの持ち腐れ」、AAAの「LIFE」、SEKAI NO OWARIの「RAIN」の10作品。「特別賞」には、2007年に他界した作詞家の阿久悠さん、来年9月16日に引退することを発表した安室奈美恵、「ダンシング・ヒーロー」でコラボした荻野目洋子と大阪府立登美丘高校ダンス部、さらに、ゆず、和田アキ子が選ばれた。○『第59回輝く!日本レコード大賞』各賞受賞者&曲【優秀作品賞】「インフルエンサー」乃木坂46「EXCITE」三浦大知「男の絶唱」氷川きよし「男の流儀」三山ひろし「風に吹かれても」欅坂46「キラキラ feat.カンナ」AI「手をつなぐ理由」西野カナ「願いごとの持ち腐れ」AKB48「LIFE」AAA「RAIN」SEKAI NO OWARI【新人賞】つばきファクトリー中澤卓也NOBUUNIONE【特別賞】阿久悠安室奈美恵「ダンシング・ヒーロー」荻野目洋子/大阪府立登美丘高校ダンス部ゆず和田アキ子【作曲賞】杉山勝彦 (「ずっと、ふたりで」家入レオ など)【作詩賞】徳永英明 (「バトン」徳永英明)【編曲賞】中田ヤスタカ (「良すた」「原宿いやほい」きゃりーぱみゅぱみゅ など)【最優秀アルバム賞】『THE KIDS』Suchmos【優秀アルバム賞】『がらくた』桑田佳祐『デラシネ deracine』クミコ with 風街レビュー『ナイトライダーズ・ブルース』高田漣『ライヴ・イン・モントリオール』上原ひろみ×エドマール・カスタネーダ【企画賞】「I'm HOME」三浦祐太朗「お義父さん」はなわ「G.S. meets The KanLeKeeZ」The KanLeKeeZ「SEIKOJAZZ」松田聖子「美女と野獣 オリジナル・サウンドトラック」「船村徹 トリビュートアルバム〜永遠の船村メロディー〜」 五木ひろし【最優秀歌唱賞】天童よしみ【日本作曲家協会選奨】杜このみ【特別顕彰】大月みやこ【功労賞】伊藤雪彦小西良太郎鈴木淳筒美京平もず唱平湯川れい子【特別功労賞】小川寛興かまやつひろし北原じゅん曽根幸明平尾昌晃船村徹ペギー葉山(C)TBS