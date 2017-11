お酒がすすみすぎた結果、運転免許証を紛失してしまうという失態を犯してしまった、イギリス在住のジョージ・ウィリアムさん。

その後、無事に運転免許証は郵送で戻ってきたものの、同封されていた手紙を見たジョージさんは、全身から血の気が引くのを感じたそうです…。

運転免許証をなくしてしまってから数日後、ジョージさんの元に『フライト・センター』という旅行会社から1通の封筒が届きます。

封筒を開けると、なくしたはずの運転免許証が入っていました。「助かった」とジョージさんが喜んだのもつかの間、封筒には『旅行日程表』と高額な航空券の『請求書』も同封されていたのです…!

悪用されたかもしれない…!

この時点で、すでにジョージさんは気が気がではなかったはずです。さらに、請求書に記載された金額を見て、ジョージさんは愕然とします。

その額は、なんと…。

5,289.87ポンド(約79万円)

「これはまずい…」と、最悪の結末が彼の頭をよぎったことでしょう。

しかし、請求書には続きがあったのです。「続きを見て」と書かれたその先を読んでみると…。

so I was pretty drunk the other night and I lost my ID, then this turns up today... pic.twitter.com/TX0CHttfnT

そう、実は『フライト・センター』のスタッフによる、ドッキリだったのです!

運転免許証は悪用されておらず、旅行日程表も請求書もすべて偽物。結末を知って、ジョージさんもホッと胸をなでおろしたに違いありません。

それにしても、なんておちゃめなスタッフさんなのでしょう。

ジョージさんはこのドッキリを気に入り、後日、仕掛け人であるスティーブさんを訪ねてみることに。ジョージさんのTwitterには笑顔で肩を並べる2人の写真が投稿されています。

※左がジョージさん、右がスティーブさん