EXILE TRIBE がマルチなメディアで展開する「HiGH&LOW」プロジェクトの劇場版の最終章となる『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』が、13日に興行通信社が発表した土日2日間(11月11〜12日)の全国映画動員ランキングで初登場1位を獲得した。

同作の週末成績は動員23万7,212人、興行収入3億382万9,900円。舞台あいさつやライブビューイングを行った先行上映分を含めると累計で動員28万2,505人、興収4億2,803万6,200円となった。2016年公開の第1弾『HiGH&LOW THE MOVIE』(初週の週末成績:動員34万9,000人、興収4億7,900万円/初登場2位)、劇場版第2弾『HiGH&LOW THE RED RAIN』(初週の週末成績:動員22万4,000人、興収2億9,800万円/初登場3位)、劇場版第3弾『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY』(初週の週末成績:動員26万6,064人、興行収入3億5,146万8,600円/初登場1位)と安定した成績を誇る同シリーズ。シリーズを重ねるごとに男性客にも訴求するようになってきており、配給元も今作は「最終興収15億円を狙える」としている。

公開2週目を迎えた『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』は今回の大ヒットを受けて11月11日より223劇場/254スクリーンでの上映(4D上映は31劇場)に拡大(初週は202館/202スクリーン)。先週末の動員は17万人、興収2億2500万円と、前週興収比122%という数字をあげた。累計動員は55万4,332人、累計興収は7億2,733万4,100円となった。

先週1位スタートを切った『マイティ・ソー バトルロイヤル』は3位にランクダウンしたものの、先週末の成績は動員9万2,000人、興収1億3,800万円を記録した。累計興収は7億3,700万円を突破し、シリーズ初の興収10億円が期待されている。

4コマ漫画原作のテレビアニメの新作エピソードを描き出した劇場版『ご注文はうさぎですか?? 〜Dear My Sister〜』は40スクリーンという小規模公開ながら動員7万9,471人、興収1億176万9,740円で堂々の4位スタート。ファン待望の劇場作ということもあり、1館あたりのアベレージは254万4,243円という驚異的な数字をたたき出した。グッズやパンフレットなどの販売も好調で、完売する商品も続出。セカンドランでは上映館の追加が予定されており、最終的には100館を超える見込みだ。

公開3週目の『映画キラキラ☆プリキュアアラモード パリッと!想い出のミルフィーユ!』は動員50万4,219人、興収5億6,673万6,600円と前作の動員・興収比と比べても120%以上の好成績。公開4週目の『ミックス。』は累計動員89万4,954人、累計興収11億3,920万6,200円と興収10億円を超えた。

今週末は『不都合な真実2:放置された地球』『KUBO/クボ 二本の弦の秘密』『GODZILLA 怪獣惑星』『泥棒役者』『全員死刑』『猫が教えてくれたこと』『機動戦士ガンダム サンダーボルト BANDIT FLOWER』『ローガン・ラッキー』『悪魔祓い、聖なる儀式』『エンドレス・ポエトリー』などが公開予定となっている。(ランキング・数字などは興行通信社、文化通信社、配給元など調べ)(取材・文:壬生智裕)

【2017年11月11日〜12日の全国映画動員ランキングトップ10】※()内は先週の順位

1(初)『HiGH&LOW THE MOVIE 3 / FINAL MISSION』:1週目

2(2)『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』:2週目

3(1)『マイティ・ソー バトルロイヤル』:2週目

4(初)『ご注文はうさぎですか?? 〜Dear My Sister〜』:1週目

5(3)『ラストレシピ 〜麒麟の舌の記憶〜』:2週目

6(4)『映画キラキラ☆プリキュアアラモード パリッと!想い出のミルフィーユ!』:3週目

7(5)『ミックス。』:4週目

8(6)『ブレードランナー 2049』:3週目

9(7)『斉木楠雄のΨ難』:4週目

10(8)『先生! 、、、好きになってもいいですか?』:3週目