© 空知英秋/集英社・テレビ東京・電通・ BNP・アニプレックス

© 2017 Mars, Incorporated and its Affiliates. All Rights Reserved. / © LINE Corporation

『LINE(ライン)』でLINE公式アカウント「万事屋銀ちゃんAI相談室」を友だち追加してスニッカーズの写真を送ると、「銀魂」のキャラクターたちにお悩み相談ができちゃいます!

相談できる項目は「恋愛」「進路」「仕事」「コンプレックス」「アイドル」「友達」「定春」の7種類。

悩みがある人は今すぐスニッカーズを買ってきて、万事屋銀ちゃんのメンバーに悩みを打ち明けてみましょう!

筆者もさっそく悩みを相談してみました。

きっと悩みを解決する素敵なアドバイスがもらえる・・・はず!!

万事屋銀ちゃんのメンバーにトークでお悩み相談!・・・の前にちょっと遊んでみた

まずは、LINEでLINE公式アカウント「万事屋銀ちゃんAI相談室」を友だち追加しましょう!





最初に、とりあえず銀魂の主人公「坂田銀時」こと「銀ちゃん」にお悩みを相談してみるべく、「銀ちゃん!」とメッセージを送ってみました。

「どうも、銀さんでーす」という挨拶の後、「スニッカーズの写真を送ってくれたら相談スタートだ」とまだ悩みを聞いてくれる気配はありません。まあまあ、そうですよね。





ダメ元で「仕事つらい・・・」と悩みを打ち明けてみました。

「頑張りすぎもよくねーし、甘いもんでも食べて、たまには息抜きしろよ」と励ましの言葉をかけてくれました。や・・・優しい!

しかし、アドバイスはくれず「・・・ほら、こういう企画なんだから空気読んだらわかるでしょ?」と言われちゃいました。うん、知ってた。





それでもめげずに「友達とも最近疎遠だし・・・」と悩みを打ち明けてみました。

「ア、アホだ・・・」「早くスニッカーズを買って画像を送ってくれ・・・」

ついに、あまりの空気の読めなさに絶望されてしまいました(笑)





面白いので「コンプレックスだらけの自分が嫌!どうしたらいい??教えて!」と追撃。

さすがにしつこいと判断したのか、「はいはい、早くしてね」とかなり冷たくあしらわれてしまいました。

観念して(?)スニッカーズの写真を送ることにします。

このように、スニッカーズの写真をあえて送らず銀ちゃんの反応を見てみるのも楽しいですよ。

特定の食べ物の画像を送ったり、特別なキーワードを送ったりすると、もっと面白い反応が見られるかも・・・!?

いろいろなメッセージや画像を送って遊んでみましょう!





今度こそ万事屋銀ちゃんのメンバーにトークでお悩み相談!

以下の4種類のスニッカーズを用意し、写真を撮影しましょう。

スニッカーズ®️ピーナッツシングル51gスニッカーズ®️極み麦スニッカーズ®️ファンサイズ180gスニッカーズ®️極み麦ファンサイズ160g









LINE公式アカウント「万事屋銀ちゃんAI相談室」に、スニッカーズの写真を送ると相談スタート!

「恋愛」「進路」「仕事」「コンプレックス」「アイドル」「友達」「定春」の7種類から相談したい項目をタップしましょう。





様々な質問に答えたり選択肢を選んだりして、トークを楽しみつつ悩みを打ち明けましょう。









最後にアドバイスと格言をもらえます!





格言は1枚の画像でもらえます。待ち受けにするもよし。SNSに投稿するもよし。

皆さんもスニッカーズを買って、万事屋銀ちゃんのメンバーにお悩み相談してみましょう!