It’s @RocketLeague launch day on @ Nintendo Switch and here is our cake to celebrate! #RLonSwitch pic.twitter.com/UkF25Qctdt— Jeremy Dunham (@DunhamSmash) 2017年11月13日Nintendo Switchそっくりの ケーキ がTwitterにて注目を浴びています。このケーキは、2017年11月14日発売のNintendo Switch版『Rocket League』を記念して作られたものです。同作を手掛けた Psyonix Studiosの副社長Jeremy Dunham氏より公開されました。Nintendo Switchにそっくりなこのケーキは、実物より可愛いフォルムになっているので切り分けるのが勿体無い気もしますね。一体どのような味がするのかも気になるところです。『Rocket League』は、車でアクロバティックなサッカーをするスポーツアクションゲーム。カジュアルでありながら歯ごたえがあるゲーム性が多くのゲームユーザーから高い評価を受けています。PS4/Xbox One/PC版はすでに配信されていましたが、この度Nintendo Switch版の配信が開始されました。■関連リンク