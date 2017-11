11月11〜12日の全国動員ランキングが興行通信社より発表され、『HiGH&LOW THE MOVIE 3/FINAL MISSION』が初週土日動員23万7212人、興収3億382万9900円をあげ、前作『HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY』に続き、2作連続で初登場1位に輝いた。先行上映を含めた12日までの累計動員は28万2505人、興収4億2803万6200円を記録しており、配給の松竹では最終興収15億円を狙えるスタートとみている。『IT/イット “それ”が見えたら、終わり。』が先週に引き続き2位をキープ。前週から52スクリーン増え、そのうち31スクリーンで4DX、MX4Dでの上映がスタート。土日2日間で動員17万人、興収2億2500万円と、オープニング週より数字を伸ばすという快挙を成し遂げた。3位は、先週の1位から2ランクダウンの『マイティ・ソー バトルロイヤル』。土日2日間で動員9万2000人、興収1億3800万円をあげ、累計興収は7億3000万円を突破。4位は初登場の『ご注文はうさぎですか?? 〜Dear My Sister〜』がランクイン。全国40スクリーンでの公開ながら、初週土日動員7万9000人、興収1億200万円という数字を記録した。11月11日〜11月12日全国映画動員ランキングは、以下の通り。第1位:HiGH&LOW THE MOVIE 3/FINAL MISSION第2位:IT/イット “それ”が見えたら、終わり。第3位:マイティ・ソー バトルロイヤル第4位:ご注文はうさぎですか?? 〜Dear My Sister〜第5位:ラストレシピ ~麒麟の舌の記憶~第6位:映画キラキラ☆プリキュアアラモード パリッと!想い出のミルフィーユ!第7位:ミックス。第8位:ブレードランナー2049第9位:斉木楠雄のΨ難第10位:先生!、、、好きになってもいいですか?