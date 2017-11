「ゲーム・オブ・スローンズ」のサンサ役で知られる若手女優ソフィー・ターナーが、ペルー航空機墜落事故で奇跡的に生還した少女の実話を描く新作「Girl Who Fell From the Sky(原題)」に主演することがわかった。

1971年のクリスマスイブ、17歳のユリアナ・ケプケは父親と会うために、リマからイキトスへ向かうペルー航空508便に母と搭乗していた。しかし、飛行機は乱気流と落雷に遭遇し、1万フィート上空からジャングルに墜落。91名の乗客のうち、ケプケだけが一命をとりとめた。ケプケは11日間、危険なジャングルの中をさまよった末に、救出された。

米Deadlineによれば、映画はサンドラ・ブロックが女性宇宙飛行士を演じた「ゼロ・グラビティ」のように、全編を通じてケプケ1人に焦点をあてるようだ。ケプケ本人が執筆したノンフィクション「When I Fell from the Sky: The True Story of One Woman's Miraculous Survival(原題)」をもとに、スタン・ブルックスが脚本を執筆し、自らメガホンをとる。ターナーはケプケ役で主演するほか、プロデューサーとしても名を連ねる。

「ゲーム・オブ・スローンズ」でブレイクしたターナーは、シリーズ第6弾「X-MEN:アポカリプス」でテレパシー能力を持つミュータントのジーン・グレイ役に抜てきされた。シリーズ新作「X-MEN:ダーク・フェニックス(原題)」では、ジーン・グレイが主人公として描かれる。同作は2018年11月2日に全米公開。