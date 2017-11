サイコロの中身がどうなっているかなんて考えたことがあるでしょうか?

とある海外のサイコロが壊れてしまい、内側が露出してしまったそうです。

「えっ、そんなことになっていたの?」と驚いたという、中身をご覧ください。

Good guy die manufacturer. Puts die in your die so when your die dies you have a new die



な、な、なんだってーー!?

サイコロの中に、小さなサイコロが!

さすがにこれが普通ってことはないと思いますが……なかなかに衝撃的な光景です。

海外掲示板のコメントをご紹介します。

●ロシアのサイコロ。その青いヤツの中にも、さらに小さなのが入ってるのかな?



↑そうだね。間違いなくロシアのサイコロだ。もしこれが中国のなら中は空っぽだろうから。



↑もし中国製なら、きっとプラスチックの頭だけが入ってるんだよ。

[画像を見る]

(参照:「中国製の馬のおもちゃを分解したら…絶望するほど後悔した」衝撃の写真)



↑それ以外にポニーテールを何に使うっていうんだ。



↑自分が無知だったんだ。だからその髪型をポニーテール(子馬のしっぽ)と呼ぶんだな。



↑ついにその事実に気づいてしまったな。



↑心配するな。4時間も経ったら忘れる。



↑それは気味が悪いが、かなり賢いリサイクルのしかただな。



●装填されたサイコロ。



●マジレスをすると、もし中に小さなサイコロが入ってなかったら、かなりアンバランスになるのでは。



↑それはプラスチック濃度による。



●外側のサイコロが薄くて弱かったから、内側のバックアップサイコロを必要としたんだ。



↑青いサイコロは存在が認められて気分がいいに違いない。



●想像するに、安い不良品が中に使われていると思う。コストパフォーマンスを重視したのが壊れた理由でもあるんじゃないかな。



●青いのがど真ん中に配置されていないのが最悪のところだ。



●数字の向きが内外でそろっていないのが不満だ。内側では違う数字だと思うとすっきりしない。



↑それは自分もめちゃくちゃ気になる。脳内では今まで出た結果は、内部では全部違ったのかと思ってしまう。



↑そうやって人は闇を抱えていくんだ。



●他の人のコメントにいらいらする。ここで質問すべきは「なぜ?」だろう。なぜこれが作られたのかということだ。



↑中はきっと不良品で小さかったんだよ。どうせ廃棄される運命だったので、大きなダイスを作るために再利用して安くあげたのだと思う。



●サイコロを高いところから振りすぎなんだ。だから着地したときに壊れてしまうんだ。



不良在庫を再利用した可能性が高いとのことです。

青いサイコロの中身がどうなっているのかも気になりますね。