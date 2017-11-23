¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥±¡¼¥¤â¡ª¼«Í³¤¬µÖ¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2017¡×
¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¼«Í³¤¬µÖ¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ 2017¡×¤ò¡¢2017Ç¯11·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é12·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö¼«Í³¤¬µÖ¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤¬¸Ø¤ë¥¹¡¼¥Ñ¡¼¡¦¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨Ã£¤¬¡È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎËâË¡¤Ç¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤À¤¹¡¢¸÷¤êµ±¤¯¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤ËÁÏºî¤·¤¿¥±¡¼¥¤¬Â¿¿ô¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¡ù
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Í½Ìó¥±¡¼¥¤Ç¤Ï¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥±¡¼¥¤¬2¼ïÅÐ¾ì¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ï¡Ö¼«Í³¤¬µÖ¤Ê¤¾¤È¤âCafe¡×¡ÊÆ±¥Ó¥ëÆ±¥Õ¥í¥¢¡Ë¤È¤Î¥³¥é¥ÜÆÃÅµ¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥³¥é¥Ü¤¬3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤â½éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¼«Í³¤¬µÖ¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2017¡×
³«ºÅ´ü´Ö¡§2017Ç¯11·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2017Ç¯12·î25Æü¡Ê·î¡Ë
¾ì½ê¡§¼«Í³¤¬µÖ¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡ÊÅìµþÅÔÌÜ¹õ¶èÎÐ¤¬µÖ2-25-7Ž¢¥é¡¦¥¯¡¼¥ë¼«Í³¤¬µÖŽ£1F¡Á2F¡Ë
¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥Æ¡¼¥Þ¥Ñ¡¼¥¯¡Ö¼«Í³¤¬µÖ¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¤Ç¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´ü´Ö¸ÂÄê¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ 2017¡×¤ò¡¢11·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¤«¤é12·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤Þ¤Ç³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2017¡×¤È¤·¤Æ¡¢¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬6¼ïÅÐ¾ì¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÈþÌ£¤·¤¯³Ú¤·¤¯±é½Ð¤¹¤ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤â¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢Ìó1ËüÅô¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¸÷¤êµ±¤¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥È¥ó¥Í¥ë¤ä¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ä¥ê¡¼¤âÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
Â¾¤Ë¤â¡¢¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥³¥é¥Ü¤¬3Ç¯ÌÜ¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ä¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ê¤É¤â½éÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤À¤Þ¤À¥¤¥Ù¥ó¥ÈÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÇÅ¸³«¤¹¤ë¼«Í³¤¬µÖ¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ 2017¡×¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡ù
´ü´Ö¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¦¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó2017¡×
ÈÎÇä´ü´Ö¡§2017Ç¯11·î10Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á2017Ç¯12·î25Æü¡Ê·î¡Ë
¡È¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎËâË¡¤Ç¾Ð´é¤¬¤¢¤Õ¤ì¤À¤¹¡¢¸÷¤êµ±¤¯¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë³«È¯¤·¤¿¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥é¡¼¤Î¥Ä¥ê¡¼¤ä¥ê¡¼¥¹¤òÉ½¸½¤·¤¿¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬6¼ïÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¤¤¤º¤ì¤âÆ±¥Õ¥í¥¢¤Î¡Ö¼«Í³¤¬µÖ¤Ê¤¾¤È¤âCafe¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¡ª
¹ØÆþ¤¹¤ë¤È¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¤Ê¤¾¤È¤¥·¡¼¥È¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤Þ¤¹¡ù
¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¥·¥§¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ ¥Ù¥ê¡¼¥Á¡¼¥º¥¿¥ë¥È¡×
²Á³Ê¡§519±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¢¨1Æü20¸Ä¸ÂÄê
¥µ¥¯¥µ¥¯¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¢¡¼¥â¥ó¥É¤È¥Ð¥¿¡¼¤¬¹á¤ë¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤Ë¡¢çõ¥Ô¥å¡¼¥ì¤ò¹ç¤ï¤»¤¿¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Ù¥ê¡¼¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Á¥ç¥³¤ò¾þ¤ê¡¢»Å¾å¤²¤Æ¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Ù¥ê¡¼¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬ÀäÌ¯¡ª
²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤Ê¤¬¤é¡¢¥Ù¥ê¡¼¤Î»ÀÌ£¤¬ÁÖ¤ä¤«¤Ê¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥¿¥ë¥È¤Ç¤¹¡£
¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ù¥ê¡¼¥à¡¼¥¹¡×
²Á³Ê¡§580±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¢¨¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¸ÂÄê¡¡¢¨1Æü20¸Ä¸ÂÄê
çõ¥·¥í¥Ã¥×¤ò¤·¤ß¤³¤Þ¤»¤¿¥¯¥é¥à¤Ë¡¢¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥Á¡¼¥º¥à¡¼¥¹¤ò½Å¤Í¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Êçõ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡¢À±·Á¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò²Ä°¦¤é¤·¤¯²Ú¤ä¤«¤Ë¾þ¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤í¤ä¤«¤Ç¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê¥Þ¥¹¥«¥ë¥Ý¡¼¥Í¥à¡¼¥¹¤ò¥Ù¥ê¡¼¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬°ú¤Î©¤Æ¤ë°ìÉÊ¡£
¥¥å¡¼¥È¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥Ã¥×¤ò¥Ù¥ê¡¼¤¬¥¥é¥¥é¤ÈºÌ¤ë¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥á¥ë¥·¡¼¥¯¥ì¡¼¥×¡Ö¤¤¤Á¤´¤ÎX¡Çmas¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×Ž£
²Á³Ê¡§920±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¢¨¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¸ÂÄê ¢¨1Æü12»®¸ÂÄê
¢¨¼Ì¿¿¤Ï¥·¥ç¥³¥é¥¦¥µ¥®¤Á¤ã¤ó¤Î¥¯¥Ã¥¡¼¤Ä¤¡ÊÊÌÇä¤ê¡¦180±ß¡Ë
1Ëç1ËçÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¯¥ì¡¼¥×¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡¢¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤Èçõ¤ÎÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò²¿ÁØ¤Ë¤â½Å¤Í¤¿¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¡£
¥¢¥ó¥°¥ì¡¼¥º¥½¡¼¥¹¤òÅº¤¨¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Êçõ¤Èçõ¥½¡¼¥¹¤Ç¥Ï¡¼¥È¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Âç»³±ÉÂ¢¥·¥§¥Õ¼«Ëý¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤ÈìÔÂô¤Ë¡¢¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¤Èçõ¤òÍÍ¡¹¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
çõ¤Î¥µ¥ó¥¿¥¯¥í¡¼¥¹¤ä¤¿¤¯¤µ¤ó¤Î¥Ï¡¼¥È¤Ç¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ÎÍ·¤Ó¿´¤â»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤¿¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¤Î°ì»®¤Ç¤¹¡£
HONG KONG SWEETS ²Ì¹á¡Ö¥·¥Î¥ï¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×
²Á³Ê¡§520±ß ¢¨¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¸ÂÄê
ËõÃã¤Î¤Û¤í¶ì¤¤°É¿ÎÆ¦Éå¤Ë¡¢Ç»¸ü¤Ê¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¤È¡¢¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¥¸¥å¥ì¤ò½Å¤Í¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¾þ¤ê¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥«¥é¡¼¤Ç³Ú¤·¤¯²Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
ËõÃã¤Î¤Û¤í¶ì¤µ¤È¡¢¥ß¥ë¥¯¥×¥ê¥ó¤ÎÇ»¸ü¤Ê¤¬¤éÍ¥¤·¤¤´Å¤ß¡¢¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬¸ý¤ÎÃæ¤ÇÀäÌ¯¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤òÁÕ¤Ç¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¸ý¤É¤±¤ä¥¸¥å¥ì¤Î¤Ä¤Ö¤Ä¤Ö´¶¤Ê¤É¿©´¶¤Î°ã¤¤¤¬³Ú¤·¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò±é½Ð¤·¤Þ¤¹¡£
¥ß¥¥·¥ó ¥ß¥¯¥¹¥ê¡¼¥à¡ÖX¡Çmas¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¥¤ ¥ß¥¯¥¹¥ê¡¼¥à¥ï¥Ã¥Õ¥ë¡×
²Á³Ê¡§667±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë ¢¨¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¸ÂÄê
¥¹¥È¥í¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¥¤¤È¥Û¥¤¥Ã¥×¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥ß¥¥·¥ó¥°¤·¤¿¥ß¥ë¥¯¥¢¥¤¥¹¤Ë¡¢ÎýÆý¡¢¥«¥·¥¹¥½¡¼¥¹¤ò¤«¤±¤Æ ¡¢¼«²ÈÀ½¤Î¤â¤Á¤Õ¤ï¥ï¥Ã¥Õ¥ë¤È¥Ï¡¼¥È¤Î¥Û¥ï¥¤¥È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤òÅº¤¨¤Æ»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¥ß¥ë¥¡¼¤Ê´Å¤µ¤Ë¥«¥·¥¹¤Î±ü¿¼¤¤´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬ÀäÌ¯¤Ë¤«¤é¤ß¤¢¤¤¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥Ñ¥¤¤Î¿©´¶¤¬¥¢¥¯¥»¥ó¥È¤Ë¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¥¢¥¤¥¹¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥¢ ¥é ¥ß¥Ë¥å¥Ã¥È ¡Ö¥Ö¥Ã¥·¥å ¥É ¥Î¥¨¥ë¡×
²Á³Ê¡§1,200±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë ¢¨Ž½Ž²Ž°ŽÂŽÌŽ«ŽÚŽ½ŽÄ¸ÂÄê
¡ã12·î1ÆüÈÎÇä³«»Ï¡ä
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸À¸ÃÏ¤Ë¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤ò´¬¤¤¢¤²¡¢¥¢¥ó¥°¥ì¡¼¥º¥½¡¼¥¹¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥½¡¼¥¹¤òÅº¤¨¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥ê¡¼¡¢¥°¥í¥¼¥¤¥æ¡ÊÀÖ¤¹¤°¤ê¡Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤¬¤±¤·¤¿½ÂÈé·ª¡¢¥á¥ì¥ó¥²¤Î¤¤Î¤³¤ä¡¢¥·¥å¡¼À¸ÃÏ¤Î»Þ¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÍÕ¤Ã¤Ñ¤Ç¾þ¤êÉÕ¤±¤Þ¤·¤¿¡£
¹á¤ê¿¼¤¤¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ÎÌ£¤ï¤¤¤¬¸ý¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ë¹¤¬¤ê¤Þ¤¹¡£
ÀÚ¤ê³ô¤Î¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¤ÈÁ¡ºÙ¤Ê¾þ¤ê¤Ç¡È¿¹¡É¤òÉ½¸½¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤ÎÍ·¤Ó¿´¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÍÍ¡¹¤Ê¿©´¶¤¬»¶¤ê¤Ð¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Õ¥é¥ó¥¹¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹ÅÁÅý²Û»Ò¤ò¡¢¥Ç¥»¡¼¥ë¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¡ú
¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥³¥é¥Ü¤òÂ³¡¹³«ºÅ¡ª
º£½Õ¤ËÈ¯Çä¤µ¤ì¿Íµ¤¤Î¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥¿¥¦¥ó¥·¥ê¡¼¥º¡×¥â¥Ç¥ë¤Î¥·¥ç¥³¥é¥¦¥µ¥®¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤¿¤Á¤ò¡¢¾þ¤Ã¤Æ³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥·¥å¥¬¡¼¥±¡¼¥¡×¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¸Ä¿ô¸ÂÄê¤Ç¤ÎÈ¯Çä¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤ä¸ÂÄê¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎÅÐ¾ì¡¢¥ß¥Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸³«ºÅ¤È¡¢3²óÌÜ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥é¥Ü¤òµÇ°¤·¤¿¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¹¡£
¥¨¥³¡¼¥ë¥·¥å¥¯¥ì¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥·¥å¥¬¡¼¥±¡¼¥¡Á¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡Á¡×
²Á³Ê¡§2,300±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¢¨¥·¥ç¥³¥é¥¦¥µ¥®30¸Ä¡¢¤½¤ÎÂ¾2¼ï¤Ï³Æ10¸Ä¸ÂÄêÍ½Äê
¢¨¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¸ÂÄê
¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥·¥å¥¬¡¼¥±¡¼¥¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥¹¥¤¡¼¥Ä¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤¤Û¤É¤ÎÎ©ÂÎ´¶¤ÈÉ½¸½ÎÏ¤¬¶ñ¸½²½¤µ¤ì¤¿¡¢¥Õ¥£¥®¥å¥¢¤Î¤è¤¦¤Ê¤«¤ï¤¤¤¤¸«¤¿ÌÜ¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¾ï²¹¤Ç¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬3¤«·î¤â¤¢¤ê¡¢Á¡ºÙ¤ÊÂ¤·¿¤ò¤¸¤Ã¤¯¤ê³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤¬´ò¤·¤¤¤Ç¤¹¤Í¡ù
©EPOCH
Çò¤¤¥Õ¥ê¥ë¤¬¤Ä¤¤¤¿¥Ü¥ì¥í¤¬¤«¤ï¤¤¤¤¥·¥ç¥³¥é¥¦¥µ¥®¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤ä¡¢
©EPOCH
¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥ê¥Ü¥ó¤¬¤¹¤Æ¤¤Ê¥È¥¤¥×¡¼¥É¥ë¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡¢
©EPOCH
¶»¸µ¤ÎÂç¤¤Ê¤ª²Ö¤¬¥ª¥·¥ã¥ì¤Ê¥·¥ë¥¯¥Í¥³¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤Î3¼ïÎà¡£
¥Þ¥·¥å¥Þ¥íÉ÷Ì£¤Ç¤ª»ÒÍÍ¤Ç¤â¿©¤Ù¤ä¤¹¤¤¿·¤·¤¤¥·¥å¥¬¡¼¥Ú¡¼¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¡¢¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¯¥ê¥¹¥Ô¡¼¥±¡¼¥¤¬±£¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ç¥¶¥¤¥óÀË¤«¤Ê¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë¤ÈÈþÌ£¤·¤µ¤ÎÎ¾Êý¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¿·¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¨¥ê¥¢ÅÐ¾ì¡ª
©EPOCH
³«ºÅ´ü´Ö¡§2017Ç¯11·î22Æü¡Á12·î25Æü
´ü´ÖÃæ¡¢¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÀ¤³¦¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡ª
©EPOCH
¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ß¥Ë¥¹¥Æ¡¼¥¸³«ºÅ¡ª
©EPOCH
³«ºÅÆü¡§2017Ç¯12·î3Æü¡ÊÆü¡ËÍ½Äê
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹°áÁõ¤Î¥·¥ç¥³¥é¥¦¥µ¥®¤Á¤ã¤ó¤¬¼«Í³¤¬µÖ¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ë¤ä¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡ª
¢¨²èÁü¤Ï¥¤¥á¡¼¥¸¤Ç¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È
´ü´ÖÃæ¡¢¼«Í³¤¬µÖ¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ç¤Ï¡¢¥±¡¼¥¤ÎÈÎÇä¡¢¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¤Î¥³¥é¥Ü¤ÎÂ¾¤Ë¤â¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬À¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¡ù
¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2017¡×¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¢ö
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÅÀÅô¼°¤Ë¥·¥ç¥³¥é¥¦¥µ¥®¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
©EPOCH
¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥óÅÀÅô´ü´Ö¡§11·î22Æü¡Ê¿å¡Ë¡Á12·î25Æü¡Ê·î¡Ë
¡È¸÷¤È¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤¬¸÷¤êµ±¤¯¡¢¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¿¹¤Î¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡É¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥Ä¥ê¡¼¤¬ÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤â¡È¥¨¥³¡É ³èÆ°¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ¡¢ËÜÊª¤Î¥â¥ß¤ÎÌÚ¡Ê¹â¤µÌó4mÍ½Äê¡Ë¤ò»ÈÍÑ¤·¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È½ªÎ»¸å¤Ï¿¹¤Ë´Ô¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤Ê¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÎÅÀÅô¼°¤Ë¡¢¥·¥ç¥³¥é¥¦¥µ¥®¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¤¬ÅÐ¾ì¡ª
¥Ö¥ë¡¼·Ï¤Î¥«¥é¡¼¤Ç¥³¡¼¥Ç¥£¥Í¡¼¥È¤µ¤ì¤¿¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¤òÃå¤ÆÅÐ¾ì¤·¤¿¥·¥ç¥³¥é¥¦¥µ¥®¤Î¤ª»Ð¤µ¤ó¡£
¤«¤ï¤¤¤¤¥Ý¡¼¥º¤ò¤¿¤¯¤µ¤óÈäÏª¤·¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡ù
¤Þ¤¿¡¢ºòÇ¯¤âÂç¹¥É¾¤À¤Ã¤¿¡¢Ìó1ËüÅô¤Î¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤È¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤¬¸÷¤êµ±¤¯¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¤¥ë¥ß¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥È¥ó¥Í¥ë¤¬Æþ¸ý³¬ÃÊ¤ËÅÐ¾ì¤·¤Þ¤¹¡£
¥ª¥Ö¥¸¥§¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¥ê¡¼¥¹¡Ê1³¬¡Ë¤ä¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤Ë²Ã¤¨¡¢¥Õ¥©¥È¥×¥í¥Ã¥×¥¹¤Ê¤É¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥°¥Ã¥ºÂß½ÐÌµÎÁ¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ê¤É¤â¹Ô¤¤¡¢º£Ç¯¤â¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¤âÂ¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦³¨ËÜ¤è¤ß¤¤«¤»¡×
³«ºÅÆü¡§12·î12Æü¡Ê²Ð¡Ë15¡§00¡Á
JAPAN³¨ËÜ¤è¤ß¤¤«¤»¶¨²ñÇ§Äê¡¦³¨ËÜ¤è¤ß¤¤«¤»¥Þ¥¤¥¹¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¡Ö³¨ËÜ¤è¤ß¤¤«¤»¥¤¥Ù¥ó¥È¡×¤ò³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Á°¤Î¤ï¤¯¤ï¤¯¤¹¤ëµ¨Àá¤Ë¡¢¿Æ»Ò¤Ç³Ú¤·¤á¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×¡×
³«ºÅÆü¡§11·î19Æü¡ÊÆü¡Ë13¡§00¡Á17¡§00¡¢
12·î21Æü¡ÊÌÚ¡Ë14¡§00¡Á17¡§00¤Û¤«
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¬¡¼¥é¥ó¥Éºî¤ê¤È¤¤¤Ã¤¿¿Æ»Ò¥¤¥Ù¥ó¥È¤ä¡¢¡È¥Þ¡¼¥Ö¥ë¥â¥¶¥¤¥¯¡É¡È¥Á¥ç¡¼¥¯¥¢¡¼¥È¡É¤Ê¤É¥ï¡¼¥¯¥·¥ç¥Ã¥×´ë²è¤â¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Ë¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥³¥ó¥µ¡¼¥È¡×
³«ºÅÆü¡§2017Ç¯12·î3Æü¡ÊÆü¡Ë¡¢17Æü¡ÊÆü¡ËÂ¾
¢¨¾ÜºÙ¤Ï¤ªÌä¤¤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£
¼«Í³¤¬µÖ¤Ç³èÆ°¤¹¤ë¡Ö¼«Í³¤¬µÖ¥´¥¹¥Ú¥ë¥¯¥ï¥¤¥¢¡×¤Î¥´¥¹¥Ú¥ë¥é¥¤¥Ö¤ò»Ï¤á¡¢¡Ö¼«Í³¤¬µÖ¥¯¥¤¥ó¥Æ¥Ã¥È¡×¡Ê¶â´É¸Þ½ÅÁÕ¡Ë¡¢¤è¤ß¤¦¤ê¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¼«Í³¤¬µÖ¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥Ê¥ó¥Ð¡¼¤È¶Ë¾å¤Î¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Î¥¢¥ó¥µ¥ó¥Ö¥ë¤ò³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
2017Ç¯¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Í½Ìó¥±¡¼¥
Í½Ìó´ü´Ö¡§11·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á12·î20Æü¡Ê¿å¡Ë
¼õ¼è´ü´Ö¡§12·î16Æü¡ÊÅÚ¡Ë¡Á25Æü¡Ê·î¡Ë
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤òÈþÌ£¤·¤¯³Ú¤·¤¯±é½Ð¤¹¤ë¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤ÎÍ½ÌóÈÎÇä¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¤È¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥³¥é¥Ü¤ò»Ï¤á¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óËÉÙ¤Ê¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¤´¼«¿È¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó»Å¾å¤²¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¡È¥Þ¥¤¥Ç¥³¥±¡¼¥¡É¡¢¤Þ¤¿ ¥·¥ã¥ó¥á¥ê¡¼ÉÕ¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ý¥ó¥Á¤Ê¤É¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤¬¸÷µ±¤¯¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¤¬ÌÜÇò²¡¤·¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢Í½ÌóÆÃÅµ¤È¤·¤Æ¡¢¤â¤ì¤Ê¤¯¥É¥ê¥ó¥¯·ô¤ò¥Ú¥¢¤Ç¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¥³¥é¥Ü¥±¡¼¥¤Ï¡¢¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡¦¥Ý¥¹¥È¥«¡¼¥É¥»¥Ã¥È¡õ¥·¡¼¥ë¤ÎWÆÃÅµÉÕ¡ª
¤Û¤«¤Ë¤â¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Í½Ìó¥±¡¼¥¡¦¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×¤â³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ù
¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥×¥ì¥ß¥¢¥à¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×
©EPOCH
²Á³Ê¡§4,580±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë ¢¨¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¸ÂÄê ¢¨20Âæ¸ÂÄê
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â15cm/Ìó4¡Á6¿ÍÍÑ
¡Ö¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¡×¥·¥ç¥³¥é¥¦¥µ¥®¤Á¤ã¤ó¡¢¤¯¤ë¤ß¥ê¥¹¤¯¤ó¡¢¥·¥ë¥¯¥Í¥³¤Á¤ã¤ó¤Î¥µ¥Ö¥ì¤¬¤Î¤Ã¤¿¡¢¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¡¦¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¥±¡¼¥¡£
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¡¢¾å¼Á¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¸·Áª¤·¤¿çõ¤ò¥µ¥ó¥É¤·¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Ê¥Ù¥ê¡¼¤È¥Þ¥«¥í¥ó¡¢¥¢¥é¥¶¥ó¤Ç²Ä°¦¤é¤·¤¯»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¤ÎÃç´Ö¤Î³Ú¤·¤¤¥¯¥Ã¥¡¼¤È¡¢Á¡ºÙ¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥Þ¥«¥í¥ó¤Ç¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦¥á¥¤¥É¤Î¹ë²Ú¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤È¤È¤â¤Ë¡¢¿´²¹¤Þ¤ë¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥á¥ë¥·¡¼¥¯¥ì¡¼¥×¡Ö¥·¥ç¥³¥é¥¦¥µ¥®¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¡×
©EPOCH
²Á³Ê¡§3,800±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡¡¢¨Ž½Ž²Ž°ŽÂŽÌŽ«ŽÚŽ½ŽÄ¸ÂÄê ¢¨50Âæ¸ÂÄê
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â15cm/Ìó4¡Á6¿ÍÍÑ
¼«Ëý¤Î¤â¤Á¤â¤Á¤Î¥¯¥ì¡¼¥×À¸ÃÏ¤ËÂç»³±ÉÂ¢¥·¥§¥ÕÆÃÀ½¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤È¾å¼Á¤ÊÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òÃúÇ«¤Ë16ÁØ¤Ë½Å¤Í¡¢À¸¥¯¥ê¡¼¥à¤òìÔÂô¤Ë»È¤¤¡¢¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Êçõ¤ä¥Ù¥ê¡¼¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥·¥ç¥³¥é¥¦¥µ¥®¤Á¤ã¤ó¤Î¥¢¥¤¥·¥ó¥°¥¯¥Ã¥¡¼¤ò¾þ¤ê¤Þ¤¹¡£
´ö½Å¤Ë¤â½Å¤Ê¤ëÌ£¤Î¥³¥ó¥È¥é¥¹¥È¤ò¤´´®Ç½¤¤¤¿¤À¤±¤ë¡¢¥¯¥ì¡¼¥×ÀìÌçÅ¹¼«Ëý¤Î¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¤ò¡¢½Ü¤Î¥Õ¥ì¥Ã¥·¥å¤Êçõ¤Ç¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥»ÅÎ©¤Æ¤Ë¡£
¥·¥ë¥Ð¥Ë¥¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ò¼êºî¤ê¤Î¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¡¦¥á¥¤¥É¤ÎÌ£¤ï¤¤¤Ç¤É¤¦¤¾¡£
¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¡Ö¥Î¥¨¥ë ¥ë¡¼¥¸¥å¡×
Ä¾·Â12cm/Ìó2¡Á3¿ÍÍÑ¡§2,900±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
Ä¾·Â15cm/Ìó4¡Á6¿ÍÍÑ¡§3,900±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
Ä¾·Â18cm/Ìó6¡Á10¿ÍÍÑ¡§4,900±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¢¨¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¸ÂÄê
¢¨100Âæ¸ÂÄê
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¾å¼Á¤Ê¥¯¥ê¡¼¥à¤Ç¡¢¥±¡¼¥¤ÈÁêÀ¤ÎÎÉ¤¤´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤çõ¡Ö¤È¤Á¤ª¤È¤á¡×¤ò ¥µ¥ó¥É¤·¡¢çõ¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡Ö¤È¤Á¤ª¤È¤á¡×¤Ç¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡£
¥Ï¡¼¥È¤Ë¥«¥Ã¥È¤·¤¿çõ¡¢¥¥é¥¥é¸÷¤ë¥«¥é¥Õ¥ë¤Ê¥Ñ¥¦¥À¡¼¥·¥å¥¬¡¼¤È¥¢¥é¥¶¥ó¤Ç¡¢¡ÈÂç¿Í¥¥å¡¼¥È¡É¤Ë²Ä°¦¤é¤·¤¯»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¥ç¡¼¥È¡×
Ä¾·Â12cm/Ìó2¡Á3¿ÍÍÑ¡§2,980±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
Ä¾·Â15Ñ/Ìó4¡Á6¿ÍÍÑ¡§3,980±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
Ä¾·Â18cm/Ìó6¡Á10¿ÍÍÑ¡§4,980±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¢¨¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¸ÂÄê
¢¨100Âæ¸ÂÄê
¡Èçõ¤Î²¦ÍÍ¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÊ¡²¬¸©»ºçõ¡Ö¤¢¤Þ¤ª¤¦¡×¤ò¤·¤Ã¤È¤ê¤È¤·¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ç¥µ¥ó¥É¤·¡¢»Å¾å¤²¤Ë¤âìÔÂô¤Ë¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¡¢½ãÇò¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤È¥¢¥é¥¶¥ó¤Ç»Å¾å¤²¡£
çõ¤â¥Ç¥¶¥¤¥ó¤â¥»¥ì¥Ö¥ê¥Æ¥£¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¥ç¡¼¥È¡£
¥á¥ë¥·¡¼¥¯¥ì¡¼¥×¡Ö¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¡¦¥¥ã¥é¥á¥ë¥Î¥¨¥ë¡×
²Á³Ê¡§4,200±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¢¨¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¸ÂÄê ¢¨30Âæ¸ÂÄê
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â15cm/Ìó4¡Á6¿ÍÍÑ
£±Ëç1ËçÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¯¥ì¡¼¥×À¸ÃÏ¤Ë¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡¢Âç»³¥·¥§¥Õ¼«Ëý¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤ò²¿ÁØ¤Ë¤â½Å¤Í¡¢¥¥ã¥é¥á¥ë¥½¡¼¥¹¤ÎÅü°á¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¤«¤±¤Þ¤¹¡£
»Å¾å¤²¤Ï4¼ï¤Î¥Ù¥ê¡¼¡Êçõ¡¢¥Ö¥ë¡¼¥Ù¥ê¡¼¡¢¥é¥º¥Ù¥ê¡¼¡¢¥¯¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¡Ë¤òìÔÂô¤Ë¾þ¤ê¤Þ¤¹¡£
¥¥ã¥é¥á¥ë¤ÎÇ»¸ü¤Ê¤¬¤éÍ¥¤·¤¤´Å¤ß¤È¥Ù¥ê¡¼¤Î´Å»À¤Ã¤Ñ¤µ¤¬ÁêÀÈ´·²¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤Ë¡£
Âç¿Í¤Î¤Û¤í¶ì¤¤¥¥ã¥é¥á¥ë¤ÎÈþÌ£¤·¤µ¤¬Â¸Ê¬¤Ë³Ú¤·¤á¤ë¡¢¥×¥ì¥ß¥¢¥à¤Ê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¤Ç¤¹¡£
¥á¥ë¥·¡¼¥¯¥ì¡¼¥×¡Ö¥ß¥ë¥¯¥ì¡¼¥×¡¦¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥Î¥¨¥ë¡×
²Á³Ê¡§3,900±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¢¨¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¸ÂÄê ¢¨50Âæ¸ÂÄê
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â15cm/Ìó4¡Á6¿ÍÍÑ
£±Ëç1ËçÃúÇ«¤Ë¾Æ¤¾å¤²¤¿¥¯¥ì¡¼¥×À¸ÃÏ¤Ë¡¢½ÂÈéÉÕ¤¥Þ¥í¥ó¤ò»¶¤ê¤Ð¤á¤¿ÆÃÀ½¤Î¥Þ¥í¥ó¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤È¡¢¥·¥§¥Õ¼«Ëý¤Î¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤ò²¿ÁØ¤Ë¤â½Å¤Í¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤òìÔÂô¤Ë¹Ê¤ê¡¢½ÂÈé¥Þ¥í¥ó¤È¥¬¥Ê¥Ã¥·¥åÆþ¤ê¥Þ¥«¥í¥ó¤òÅº¤¨¤Æ»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¹á¤ê¹â¤¤¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¾åÉÊ¤ÊÌ£¤ï¤¤¤È¡¢½ÂÈé¥Þ¥í¥ó¤Î¤Û¤¯¤Û¤¯¤Î¿©´¶¤Î¥Ð¥é¥ó¥¹¤ÏÀäÌ¯¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤Ë¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¥·¥§¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹À¸¥¯¥ê¡¼¥à¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×
Ä¾·Â12cm/Ìó2¡Á3¿ÍÍÑ¡§2,759±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
Ä¾·Â15Ñ/Ìó4¡Á6¿ÍÍÑ¡§3,685±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
Ä¾·Â18cm/Ìó6¡Á10¿ÍÍÑ¡§4,611±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
Ä¾·Â21Ñ/Ìó10¡Á14¿ÍÍÑ¡§5,537±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È·Ú¤¤¸ý¤¢¤¿¤ê¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¡¢½Ü¤Îçõ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·
¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡£
¥µ¥ó¥¿¤È¥ß¥ËÀã¤À¤ë¤Þ¡¢¥¹¥Î¡¼¥Õ¥ì¡¼¥¯¤Ç³Ú¤·¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¥·¥§¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡×
Ä¾·Â12cm/Ìó2¡Á3¿ÍÍÑ¡§2,759±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
Ä¾·Â15Ñ/Ìó4¡Á6¿ÍÍÑ¡§3,685±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
Ä¾·Â18cm/Ìó6¡Á10¿ÍÍÑ¡§4,611±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
Ä¾·Â21Ñ/Ìó10¡Á14¿ÍÍÑ¡§5,537±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¥¹¥Ý¥ó¥¸¤È¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¥¯¥ê¡¼¥à¡¢½Ü¤Îçõ¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡£
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤½Ü¤Îçõ¤È¥Á¥ç¥³¥¯¥ê¡¼¥à¤¬ÁêÀÈ´·²¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¥·¥§¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡×
Ä¾·Â12cm/Ìó2¡Á3¿ÍÍÑ¡§2,481±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
Ä¾·Â15Ñ/Ìó4¡Á6¿ÍÍÑ¡§3,407±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
Ä¾·Â18cm/Ìó6¡Á10¿ÍÍÑ¡§4,333±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¤³¤À¤ï¤ê¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¥Á¡¼¥º¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¤¿¥Ù¥¤¥¯¥É¥Á¡¼¥º¥±¡¼¥¡£
Ç»¸ü¤Ê¥Á¡¼¥º¤ÎÌ£¤ï¤¤¤È¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÀ¸ÃÏ¤¬³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¥·¥§¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥¬¥È¡¼¥·¥ç¥³¥é¡×
Ä¾·Â12cm/Ìó2¡Á3¿ÍÍÑ¡§2,481±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
Ä¾·Â15Ñ/Ìó4¡Á6¿ÍÍÑ¡§3,407±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
Ä¾·Â18cm/Ìó6¡Á10¿ÍÍÑ¡§4,333±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¥Ù¥ë¥®¡¼»º¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê»ÈÍÑ¤·¡¢Ê´¤ò»È¤ï¤º¾ø¤·¾Æ¤¤Ë¤·¤Æ¡¢À¸¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¤Î¤è¤¦¤ÊÇ»¸ü¤Ç¤Ê¤á¤é¤«¤Ê¿©´¶¤Ë¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¥·¥§¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¥¿¥ë¥È¡×
Ä¾·Â15Ñ/Ìó4¡Á6¿ÍÍÑ¡§3,963±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¢¨100Âæ¸ÂÄê
ÏÂ·ª¤¬¹á¤ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡£
¥µ¥¯¥µ¥¯¤Î¥¿¥ë¥È¤Ë°¦É²»º¤ÎÏÂ·ª¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¹Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
·ª¤ÎÉ÷Ì£¤¬É¡¤«¤éÈ´¤±¤ë¡¢¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¹¥¤¤Ë¤Ï¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤°ïÉÊ¡£
¥Ñ¥Æ¥£¥¹¥ê¡¼¥·¥§¥ê¡¼¥Ö¥é¥ó¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¹¥¯¥¨¥¢¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡×
Ìó12Ñ¡ß13cm/Ìó3¡Á4¿ÍÍÑ¡§3,222±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¢¨ÅöÆüÈÎÇä¤À¤±¤Î¸ÂÄê¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¥ç¡¼¥È
¤Õ¤ï¤Õ¤ï¤Î¸ü¾Æ¤¥¹¥Ý¥ó¥¸¤Ëçõ¡¢²«Åí¡¢ÇòÅí¤È¡¢·Ú¤¤¸ý¤¢¤¿¤ê¤Î¤Ê¤á¤é¤«¤ÊÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¤¿¤Ã¤×¤ê¥µ¥ó¥É¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥·¥ç¡¼¥È¥±¡¼¥¡£
¥Ñ¡¼¥Æ¥£¤ËÀÚ¤êÊ¬¤±¤·¤ä¤¹¤¤¥¹¥¯¥¨¥¢¥¿¥¤¥×¡£
HONG KONG SWEETS ²Ì¹á¡Ö¥Ü¥ó¡¦¥Î¥¨¥ë¡×
²Á³Ê¡§2,900±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¤ª»ÒÍÍÍÑ¥·¥ã¥ó¥á¥ê¡¼¥»¥Ã¥È 2,500±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¢¨¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¸ÂÄê¡ÊÌó3¡Á4¿ÍÍÑ¡Ë
´°½Ï¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¤Ë¡¢ÆÃÀ½¤Î°É¿ÎÆ¦Éå¡¢¥Ù¥ê¡¼Îà¡¢¥¥¦¥¤¤ä¥Ñ¥¤¥Ê¥Ã¥×¥ë¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Ê¤É¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òìÔÂô¤ËÅº¤¨¤Þ¤¹¡£
º£Ç¯¤Ï¶âÇóÆþ¤ê¤Î¡È¶åÎ¶¡É¡Ê¥¯¡¼¥í¥ó¡Ë¤¬½éÅÐ¾ì¤·¡¢²Ú¤ä¤«¤Ê¥¹¥Ú¥·¥ã¥ëÈÇ¤Ë¡£
´Å¤¯¤Æ¥Õ¥ë¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ê¥¹¥Ñ¡¼¥¯¥ê¥ó¥°¥ï¥¤¥ó¤òÃí¤°¥Õ¥ë¡¼¥Ä¥Ý¥ó¥Á¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹µ¤Ê¬¤òºÇÂç¸Â¤Ë±é½Ð¤¹¤ë¡¢³Ú¤·¤¤¥¹¥¤¡¼¥Ä¤Ç¤¹¡£
¢¨¥Õ¥ë¡¼¥ÄÅù¤ÏÊÌÅº¤Ç¤¹¤Î¤Ç¡¢¼«Í³¤ËÀ¹¤êÉÕ¤±¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
HONG KONG SWEETS ²Ì¹á¡Ö¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¶åÎ¶¡×
¢¨¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¸ÂÄê
¢¨¥¬¥é¥¹¥Ü¥¦¥ëÉÕ/Ìó5¿ÍÍÑ¡§3,100±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡Ê²èÁü¡Ë
*12¿ÍÍÑ/4,920±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
25¿ÍÍÑ/10,250±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¤Î¤´Í½Ìó¤â¼õÉÕÃæ¡£
¡Ê*Ž¶ŽÞŽ×Ž½ŽÎŽÞŽ³ŽÙ¤Ï¤Ä¤«¤º¡Ë
²Ì¹á¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¤¡¼¥Ä¡È¶åÎ¶¡É¡Ê¥¯¡¼¥í¥ó¡Ë¤ò¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¥µ¥¤¥º¤Ç¢ö
¤×¤ë¤×¤ë¤Î´¨Å·¥¼¥ê¡¼¤ÎÃæ¤Ë½Ü¤Î¥Õ¥ë¡¼¥Ä¤òÊÄ¤¸¹þ¤á¤¿¡¢¤µ¤Ã¤Ñ¤ê¤È¤·¤¿Ì£¤ï¤¤¤È¸÷¤êµ±¤¯Èþ¤·¤µ¤Ï¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤ò¤¤¤Ã¤½¤¦À¹¤ê¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡ú¥Ñ¡¼¥Æ¥£»ÅÍÍ¤Ë¤ÏÀ±¤ä¥Ï¡¼¥È¤Î·Á¤Î¥¼¥ê¡¼¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥Ù¥ê¡¼¥Ù¥ê¡¼¡Ö¥Þ¥¤¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥ ¥¬¡¼¥ë¥º/¥Ü¡¼¥¤¥º¡×
Ä¾·Â15cm/Ìó4¡Á6¿ÍÍÑ¡§³Æ3,500±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
¢¨¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¸ÂÄê ¢¨50Âæ¸ÂÄê
ÆâÍÆ¡§çõÆþ¤ê¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±¡¼¥ÅÚÂæ¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÆþ¤ê
¥¯¥ê¡¼¥à¤òÅÉ¤Ã¤¿¥¹¥Ý¥ó¥¸¥±¡¼¥¤Ë¡¢çõ¡Ö¤È¤Á¤ª¤È¤á¡×¤Ê¤É¤Î¥Ù¥ê¡¼Îà¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤ò¥»¥Ã¥È¤Ë¤·¡¢ºÇ¸å¤Î¥Ç¥³¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤ªµÒÍÍ¤´¼«¿È¤Ç»Å¾å¤²¤é¤ì¤ë¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¡¦¥¥Ã¥È¤Ç¤¹¡£
º£Ç¯¤â¥¬¡¼¥ë¥º¤È¥Ü¡¼¥¤¥º¤Î2¼ïÎà¤òÁª¤Ù¤Þ¤¹¡£
¤ª»ÒÍÍ¤È°ì½ï¤Ë¼ê·Ú¤Ë¼êºî¤ê¥±¡¼¥¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤Ë¼«Ê¬¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥±¡¼¥¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤·¤¿¤ê¤È¡¢ÍÍ¡¹¤Ë³Ú¤·¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
¤´²ÈÄí¤Ç´ÊÃ±¤Ë¥×¥í¤ÎÌ£¤ò´®Ç½¤Ç¤¤ë¡¢¤É¤ó¤Ê¥Ñ¥Æ¥£¥·¥¨¤Ë¤â¥Þ¥Í¤Î½ÐÍè¤Ê¤¤¡¢°¦¾ð¤¿¤Ã¤×¤ê¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥±¡¼¥¤¬´°À®¤·¤Þ¤¹¡£
¥¬¡¼¥ë¥ºVer
¥¬¡¼¥ë¥ºVer.¤Ë¤Ï¡¢½÷¤Î»Ò¤é¤·¤¤¥Ô¥ó¥¯¿§¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò´°À®Îã¡Ó
¿Æ»Ò¤Ç°ì½ï¤Ë¡¢¼ê·Ú¤Ë¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥±¡¼¥ºî¤ê¤ò³Ú¤·¤à¤Î¤âÁÇÅ¨¤Ç¤¹¤è¤Í¡£
¥Ü¡¼¥¤¥ºVer.
¥Ü¡¼¥¤¥ºVer.¤Ï¡¢¿¿¤ÃÇò¤ÊÀ¸¥¯¥ê¡¼¥à¤¬»ÈÍÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡Ò´°À®Îã¡Ó
¥µ¥Ã¥«¡¼¥Ü¡¼¥ë¤äÌîµå¥Ü¡¼¥ë¤Î¾þ¤ê¤¬ÃË¤Î»Ò¤é¤·¤¤¡¢¥¥å¡¼¥È¤ÊºîÉÊ¤¬´°À®¤·¤½¤¦¡ª
¥¤¥ê¥Ê¡Á¿Íµ¤¤Î¥í¡¼¥ë¥¿¥ï¡¼¡Á
4ÃÊ¡§5,660±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡ÊÄ¾·Â4cm¤ÎŽÐŽÆŽÛŽ°ŽÙ25¸Ä/Ìó5¡Á8¿ÍÍÑ¡Ë
3ÃÊ¡§3,100±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë¡ÊÄ¾·Â4cm¤ÎŽÐŽÆŽÛŽ°ŽÙ12¸Ä/Ìó2¡Á4¿ÍÍÑ¡Ë
Åö¥±¡¼¥¤Î¤ß¡ã¼õ¼è¡ä12·î19Æü¡Ê²Ð¡Ë¡Á25Æü¡Ê·î¡Ë
Ä¾·ÂÌó4Ñ¤Î¥ß¥Ë¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¤ò¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ä¥ê¡¼¤Î¤è¤¦¤Ë½Å¤Í¤¿¡¢2¼ï¤Î¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¥í¡¼¥ë¥¿¥ï¡¼¡£
¿§¡¹¤ÊÌ£¤¬³Ú¤·¤á¡¢¤Þ¤¿¥Ê¥¤¥Õ¤ò»È¤ï¤º¥µ¡¼¥Ö¤Ç¤¡¢¤ª»ÒÍÍ¤Î¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¤äÂçÀª¤ÎÃç´Ö¤Ç³Ú¤·¤à¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥Ñ¡¼¥Æ¥£¡¼¤Ë¥ª¥¹¥¹¥á¤Ç¤¹¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥í¡¼¥ë¥¿¥ï¡¼Limited¡×
¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¸ÂÄê¤Îçõ¡Ê¥ê¥Ü¥óÊÁ¡Ë¡¢ËõÃã¡Ê¤Ò¤¤¤é¤®ÊÁ¡Ë¡¢¥â¥ó¥Ö¥é¥ó¡ÊÀ±ÊÁ¡Ë¡¢¥ß¥ë¥¡¼¡Ê¥Ï¡¼¥ÈÊÁ¡Ë¡¢¥Á¥ç¥³¥ì¡¼¥È¡Ê¥É¥Ã¥ÈÊÁ¡Ë¡¢5¼ï¤Î¥ß¥Ë¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¤ò¥¿¥ï¡¼¾õ¤Ë½Å¤Í¡¢¥Ù¥ê¡¼¤ä¥¯¥ê¥¹¥¹¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç³Ú¤·¤¯¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤¹¡£
¡Ö25¼ï¤Î¥í¡¼¥ë¥¿¥ï¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥ÈÉÕ¡×
Á´25¼ï¤Î¥ß¥Ë¥í¡¼¥ë¥±¡¼¥¤ò¥¿¥ï¡¼¾õ¤Ë½Å¤Í¡¢¥Ù¥ê¡¼¤ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¥ª¡¼¥Ê¥á¥ó¥È¤Ç³Ú¤·¤¯¥´¡¼¥¸¥ã¥¹¤Ë»Å¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡£
¥ë ¥¹¥Õ¥ì¡Ö¥¿¥ë¥È ¥Î¥¨¥ë¡¡¥ª ¥Õ¥ê¥å¥¤¡×
²Á³Ê¡§3,500±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
Åö¥±¡¼¥¤Î¤ß¡ã¼õ¼è´ü´Ö¡ä12·î22¡Ê¶â¡Ë¡Á25Æü¡Ê·î¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ä¾·Â16cm/Ìó4¡Á6¿ÍÍÑ
²Ú¤ä¤«¤Ê¥Ù¥ê¡¼¤Ç»Å¾å¤²¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡¦¥¿¥ë¥ÈÇ»¸ü¤Ê¥«¥¹¥¿¡¼¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥¯¥ê¡¼¥à¤¬¹á¤Ð¤·¤¤¥¿¥ë¥È¤Ë½Å¤Í¡¢çõ¤ä¥Õ¥é¥ó¥Ü¥ï¡¼¥º¡¢¥Ö¥é¥Ã¥¯¥Ù¥ê¡¼¤Ê¤É¿§Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ù¥ê¡¼¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ë»Å¾å¤²¤¿¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹ÅÁÅý¤ÎÌ£¤ï¤¤¡£
¥ë ¥¹¥Õ¥ì¡Ö¥Ö¥Ã¥·¥å ¥É ¥Î¥¨¥ë ¥ª ¥Õ¥ì¡¼¥º¡×
²Á³Ê¡§4,500±ß¡ÊÀÇÈ´¡Ë
Åö¥±¡¼¥¤Î¤ß¡ã¼õ¼è´ü´Ö¡ä12·î22Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á25Æü¡Ê·î¡Ë
¥µ¥¤¥º¡§Ä¹¤µ21cm/Ìó4¡Á6¿ÍÍÑ
¤·¤Ã¤È¤ê¤È¾Æ¤¾å¤²¤¿¥Ó¥¹¥¥å¥¤À¸ÃÏ¤Ë¡¢¥Õ¥ì¡¼¥º¡Êçõ¡Ë¥¯¥ê¡¼¥à¤ò´¬¤¡¢¥Ù¥ê¡¼Îà¤Ç¾þ¤ê¡¢¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¡¦¥Ö¥Ã¥·¥å ¥É ¥Î¥¨¥ë¤Ë¡£
´Å»À¤Ã¤Ñ¤¤¥Ù¥ê¡¼¤ÈÇ»¸ü¤ÊÌ£¤ï¤¤¤Î¥¯¥ê¡¼¥à¡¢¤Õ¤ó¤ï¤êÀ¸ÃÏ¤¬ÀäÌ¯¤Ê¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¡£
¢¨¥Õ¥é¥ó¥¹»º¥Þ¥í¥ó¥¯¥ê¡¼¥à¤Î¡Ö¥Ö¥Ã¥·¥å ¥É ¥Î¥¨¥ë ¥ª ¥Þ¥í¥ó¡×¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Í½Ìó¥±¡¼¥¡¦¥¹¥Þ¥¤¥ë¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¡×³«ºÅ¡ª
±þÊç´ü´Ö¡§2017Ç¯12·î28Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Þ¤Ç
È¯É½¡§2018Ç¯1·î²¼½ÜÍ½Äê
¥°¥é¥ó¥×¥ê¡§¡Ö¼«Í³¤¬µÖ¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Á¥±¥Ã¥È3000±ßÊ¬
¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Ç¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹Í½Ìó¥±¡¼¥¤ò¤´¹ØÆþ¤¤¤¿¤À¤¡¢³Ú¤·¤¤¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¤·¤¿¾Ð´é¤¢¤Õ¤ì¤ë¥Õ¥©¥È¤ò¤´±þÊç¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¸«»ö¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ëµ±¤¤¤¿Êý¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¼«Í³¤¬µÖ¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¡×¥¹¥¤¡¼¥Ä¥Á¥±¥Ã¥È3000±ßÊ¬¤¬Â£¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤´²ÈÂ²¤ä¤ªÍ§Ã£¤È¤Î¾Ð´é¤ä¤ª»ÒÍÍ¤È°ì½ï¤Ëºî¤Ã¤¿¥Þ¥¤¥Ç¥³¥±¡¼¥¤Ê¤É¡¢³§¤µ¤Þ¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤ò¤¼¤Ò¥·¥§¥¢¤·¤Þ¤·¤ç¤¦¡ª
¥¹¥¤¡¼¥Ä¤ÎËâË¡¤¬¸÷µ±¤¡¢¾Ð´é¤¬°î¤ì½Ð¤¹¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Ë¢ö
¥¹¥¤¡¼¥Ä¡¦¥Õ¥©¥ì¥¹¥È¤Î¡Ö¥Ï¡¼¥È¥Õ¥ë¡¦¥¹¥¤¡¼¥Ä¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹2017¡×¤Ï¡¢2017Ç¯11·î3Æü¡Ê¶â¡Ë¡Á12·î25Æü¡Ê·î¡Ë¤Î´ü´Ö³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡ù
Copyright © 2017 Dtimes All Rights Reserved.