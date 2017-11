11月11〜12日の国内映画ランキング(全国週末興行成績・興行通信社提供)が発表された。「HiGH&LOW THE MOVIE 3 FINAL MISSION」が首位デビュー。「EXILE TRIBE」がさまざまなメディアを連動して展開するエンタテインメントプロジェクトの長編劇場版最終作だ。全国318スクリーンで公開され、オープニング2日間で観客動員23万7212人、興行収入3億0382万9900円を稼ぎ出している。これは今年8月19日に公開され興収14億円を突破した前作「HiGH&LOW THE MOVIE 2 END OF SKY」の興収比86.4%の成績だが、2作連続での首位。なお、先行上映分を含めると累計興収は4億2803万6200円。前作までのシリーズ3作品累計で動員は350万人、興収は45億円を突破している。

新作では他に、「ご注文はうさぎですか?? Dear My Sister」が4位に初登場。テレビアニメ「ご注文はうさぎですか?」の第2期の新作エピソードとなる。全国40スクリーンでの公開ながら、オープニング2日間で動員7万9000人、興収1億0200万円を記録。スクリーンアベレージが255万円と高い稼働率となっている。劇場来場者特典として、原作者描き下ろし複製ミニ色紙(全4種ランダム)が配布された。最終興収5億円超えが期待できる出足となっている。

続映作品では「IT イット “それ”が見えたら、終わり。」が好調で、2位をキープ。週末2日間で動員17万人、興収2億2500万円をあげ、累計興収は7億2700万円を突破した。スクリーン数が52増えて、そのうち31スクリーンで4DX、MX4Dでの上映がスタート。動員・興収ともに前週を2割強上回り、腰の強い興行を展開している。

3位は前週首位スタートを切った「マイティ・ソー バトルロイヤル」で、週末2日間で動員9万2000人、興収1億3800万円をあげ、累計興収は7億3700万円を超えた。なお、7位「ミックス。」の累計興収は11億円を突破した。