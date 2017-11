『HiGH&LOW』シリーズ最終章となる『HiGH&LOW THE MOVIE 3/FINAL MISSION』が11月11日に公開となり、最初の週末土日2日間(11月11日、12日)で興行収入3億円を突破し、首位デビューをはたしたことがわかった。これで同シリーズは、今年8月19日に封切られた前作『HiGH&LOW THE MOVIE 2/END OF SKY』に引き続き、2作連続で週末興行ランキング第1位デビューをはたしたことになる。詳細な数字は以下の通り。11月11日(土)動員14万945名/興収1億7867万1900円11月12日(日)動員9万6267名/興収1億2515万8000円土日2日間合計:動員23万7212名/興収3億382万9900円また、先行上映分を含めた11月12日までの累計数字は、動員28万2505人、興収4億2803万6200円となっている。本作は、ぴあ映画初日満足度93.6%と、イエモンのドキュメンタリー映画『オトトキ』の94.1%に続く高評価を獲得。大御所俳優陣が演じる「九龍グループ」の本格的な演技が披露され、上質な作品認知も上がり、大人男性の来場も新たに確認できるなど、これまでのシリーズファンのみならず新たな客層にも広がりをみせている。満足感から早くもリピート鑑賞の声が多く上がり、最終興収15億を狙える作品となっている。