[★★★★☆3.93/5点]81Mark!

■1位:『南瓜とマヨネーズ』

[★★★★☆3.94/5点]197Mark!

以上初日満足度トップ8作品、ぜひ映画館で!

※本ランキングは公開日から11月13日までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。

※本ランキングは公開日から11月13日までのレビュー数(Mark!数)が40件以上の作品を対象としています。

※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。

※レビュー投稿(Mark!)は、1作品につき1人1件までです。

(C)2017 IN Splitter, L.P. All Rights Reserved.、(C)2017 Lions Gate Entertainment Inc. All Rights Reserved.、(C)2017「散歩する侵略者」スピンオフ プロジェクト パートナーズ、(C) 2016 CJ E&M CORPORATION, ZIP CINEMA. ALL RIGHTS RESERVED、(C)BRITISH BROADCASTING CORPORATION / THEIR FINEST LIMITED 2016、(C)2017「HiGH&LOW」製作委員会、(C)2016 Warner Bros. Ent. All Rights Reserved、(C)魚喃キリコ/祥伝社・2017『南瓜とマヨネーズ』製作委員会