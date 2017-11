歌手のテイラー・スウィフトが、現地時間11日にテレビ番組「サタデー・ナイト・ライブ(SNL)」に出演した。

テイラーは現地時間10日に新アルバム「Reputation」をリリース。「サタデー・ナイト・ライブ」で同アルバムから「…Ready For It?」と「Call It What You Want」を熱唱した。テイラーは「…Ready For It?」でダンスを披露し、「Call It What You Want」はギターで演奏している。

この日の「サタデー・ナイト・ライブ」で司会を務めたのはコメディー女優のティファニー・ハディッシュで、テイラーはティファニーと一緒に「サタデー・ナイト・ライブ」に登場した動画をインスタグラムにアップし、「この女性が大好き」と投稿した。

「サタデー・ナイト・ライブ」に出演するのはテイラーにとって2009年ぶり。また、テイラーは「Reputation」をリリースする前はメディアから隠れて生活していたため、ファンは久しぶりのテイラーのパフォーマンスに大喜びだっただろう。