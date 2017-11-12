第42回報知映画賞、各ノミネート＆読者投票1位を発表 主演男優賞に大野智ら13人、新人賞に西野七瀬ら10人がラインナップ
【報知映画賞／モデルプレス＝11月12日】12月に授賞式が行われる報知新聞社が主催する映画賞「第42回報知映画賞」の各賞ノミネートが12日、発表された
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同映画賞は報知新聞社が主催する映画賞。ファン投票上位の中から映画賞事務局がノミネート作品・人物を選出。そこから映画評論家ら選考委員が受賞者を決定する。
前回は、作品賞を宮沢りえ主演「湯を沸かすほどの熱い愛」が受賞し、宮沢が主演女優賞、共演の杉咲花が助演女優賞、監督の中野量太が新人賞と4冠を達成した。
12日、第42回のノミネートを発表。作品賞には菅田将暉の主演作「あゝ荒野」「帝一の國」「火花」と最多ノミネート。
作品賞の読者投票1位は大野智主演の「忍びの国」。主演男優賞も大野が1位を獲得した。主演女優賞は「昼顔」の上戸彩、助演男優賞は「忍びの国」の鈴木亮平、助演女優賞も「忍びの国」の石原さとみとなった。なお、新人賞は「ピーチガール」の伊野尾慧が1位だった。
また、新人賞には伊野尾のほか、西野七瀬が「あさひなぐ」、西畑大吾が「PとJK」「ラストレシピ〜麒麟の舌の記憶〜」でノミネートされている。
作品賞
あゝ荒野
アウトレイジ最終章
海辺の生と死
幼な子われらに生まれ
家族はつらいよ2
彼女がその名を知らない鳥たち
君の膵臓をたべたい
愚行録
3月のライオン
三度目の殺人
散歩する侵略者
忍びの国（読者投票1位）
関ヶ原
追憶
帝一の國
光（河瀬直美監督）
火花
ミックス。
夜空はいつでも最高密度の青色だ
ラストレシピ〜麒麟の舌の記憶〜
Ryuichi Sakamoto:CODA
監督賞
石井裕也「夜空はいつでも最高密度の青色だ」
石川慶「愚行録」
河瀬直美「光」
岸善幸「あゝ荒野」
北野武「アウトレイジ最終章」
是枝裕和「三度目の殺人」
白石和彌「彼女がその名を知らない鳥たち」
原田眞人「関ヶ原」
三池崇史「無限の住人」「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない第一章」
三島有紀子「幼な子われらに生まれ」
行定勲「ナラタージュ」（読者投票1位）
主演男優賞
浅野忠信
阿部サダヲ
大野智（読者投票1位）
岡田准一
神木隆之介
木村拓哉
桐谷健太
菅田将暉
妻夫木聡
永瀬正敏
二宮和也
主演女優賞
蒼井優
新垣結衣
有村架純
石橋静河
上戸彩（読者投票1位）
瀧内公美
長澤まさみ
広瀬すず
水原希子
満島ひかり
助演男優賞
伊藤英明
小栗旬
工藤阿須加
宮藤官九郎
佐々木蔵之介
鈴木亮平（読者投票1位）
西田敏行
平岳大
松坂桃李
役所広司
ヤン・イクチョン
ユースケ・サンタマリア
助演女優賞
蒼井優
有村架純
石原さとみ（読者投票1位）
伊藤歩
木下あかり
木村文乃
斉藤由貴
杉咲花
田中麗奈
永野芽郁
広瀬すず
新人賞
石橋静河
伊野尾慧（読者投票1位）
北村匠海
清原果耶
清野菜名
西野七瀬
西畑大吾
浜辺美波
水谷豊監督
南沙良
（modelpress編集部）
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◆報知映画賞とは
同映画賞は報知新聞社が主催する映画賞。ファン投票上位の中から映画賞事務局がノミネート作品・人物を選出。そこから映画評論家ら選考委員が受賞者を決定する。
前回は、作品賞を宮沢りえ主演「湯を沸かすほどの熱い愛」が受賞し、宮沢が主演女優賞、共演の杉咲花が助演女優賞、監督の中野量太が新人賞と4冠を達成した。
◆作品賞、主演・助演賞などを発表
12日、第42回のノミネートを発表。作品賞には菅田将暉の主演作「あゝ荒野」「帝一の國」「火花」と最多ノミネート。
作品賞の読者投票1位は大野智主演の「忍びの国」。主演男優賞も大野が1位を獲得した。主演女優賞は「昼顔」の上戸彩、助演男優賞は「忍びの国」の鈴木亮平、助演女優賞も「忍びの国」の石原さとみとなった。なお、新人賞は「ピーチガール」の伊野尾慧が1位だった。
また、新人賞には伊野尾のほか、西野七瀬が「あさひなぐ」、西畑大吾が「PとJK」「ラストレシピ〜麒麟の舌の記憶〜」でノミネートされている。
◆各賞ノミネート一覧
作品賞
あゝ荒野
アウトレイジ最終章
海辺の生と死
幼な子われらに生まれ
家族はつらいよ2
彼女がその名を知らない鳥たち
君の膵臓をたべたい
愚行録
3月のライオン
三度目の殺人
散歩する侵略者
忍びの国（読者投票1位）
関ヶ原
追憶
帝一の國
光（河瀬直美監督）
火花
ミックス。
夜空はいつでも最高密度の青色だ
ラストレシピ〜麒麟の舌の記憶〜
Ryuichi Sakamoto:CODA
監督賞
石井裕也「夜空はいつでも最高密度の青色だ」
石川慶「愚行録」
河瀬直美「光」
岸善幸「あゝ荒野」
北野武「アウトレイジ最終章」
是枝裕和「三度目の殺人」
白石和彌「彼女がその名を知らない鳥たち」
原田眞人「関ヶ原」
三池崇史「無限の住人」「ジョジョの奇妙な冒険 ダイヤモンドは砕けない第一章」
三島有紀子「幼な子われらに生まれ」
行定勲「ナラタージュ」（読者投票1位）
主演男優賞
浅野忠信
阿部サダヲ
大野智（読者投票1位）
岡田准一
神木隆之介
木村拓哉
桐谷健太
菅田将暉
妻夫木聡
永瀬正敏
二宮和也
主演女優賞
蒼井優
新垣結衣
有村架純
石橋静河
上戸彩（読者投票1位）
瀧内公美
長澤まさみ
広瀬すず
水原希子
満島ひかり
助演男優賞
伊藤英明
小栗旬
工藤阿須加
宮藤官九郎
佐々木蔵之介
鈴木亮平（読者投票1位）
西田敏行
平岳大
松坂桃李
役所広司
ヤン・イクチョン
ユースケ・サンタマリア
助演女優賞
蒼井優
有村架純
石原さとみ（読者投票1位）
伊藤歩
木下あかり
木村文乃
斉藤由貴
杉咲花
田中麗奈
永野芽郁
広瀬すず
新人賞
石橋静河
伊野尾慧（読者投票1位）
北村匠海
清原果耶
清野菜名
西野七瀬
西畑大吾
浜辺美波
水谷豊監督
南沙良
（modelpress編集部）
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