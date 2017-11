iPhone用ケースは数多くの製品が販売されていますが、ハードケースタイプや通常タイプ、手帳型などさまざまな製品を利用してきた筆者は、選択肢の一つとしてApple純正のケースをオススメします。純正ケースを使用してからはほかのケースは利用しなくなりました。



iPhone X用のApple純正ケースでは、なめらかな質感が特徴的な「シリコーンケース」、ヨーロピアンレザーを使った「レザーケース」、そして純正ケース初となる手帳型ケース「レザーフォリオケース」が販売されています。この記事ではシリコーンケースのダークオリーブ色をレビューします。

外側はなめらかなシリコーン、内側はマイクロファイバーの裏地を採用

届いてまだ数日、美しさを保ったままのiPhone Xシルバーモデルと、iPhone X向けApple純正シリコーンケース ダークオリーブ色です。パッケージ内容はケース本体のみとなっています。







パッケージ背面をはがすと、簡易なイラストで示された取り付け方法が確認できます。ケースの内側にはやわらかなマイクロファイバーの裏地が採用され、外側はシリコーンでなめらかな仕上がりになっています。







ケース内側にはiPhone用を示す「iPhone」の文字と、「Designed by Apple in California Assembled in China」の文言が刻印されています。







Apple純正ケースは、音量ボタン、サイドボタン(旧スリープ/電源ボタン)部分は穴があけられておらず、iPhone本体のボタンを覆うつくりになっています。干渉しないようくり抜かれているのは、ミュートスイッチとカメラレンズ、底部の部分のみです。音量ボタンやサイドボタン部分は、ケースを着けていないときよりも押しやすい感触になります。











ケースを取り付けるにはiPhone本体の上部を先にすべりこませ、その後下部の両角を押し込んで入れます。シリコーンケースはやわらかい材質のため、強い力を入れなくてもすんなり装着できます。







厚みのあるケースと感じますが、ケースをはずすことなくそのままワイヤレス充電器に置いてワイヤレス充電することも可能です。

音量ボタンやサイドボタンを覆うデザイン、押しやすさアップ

iPhone X向けApple純正シリコーンケースを取り付けると、背面はこのようになります。背面の美しいガラスパネルは完全に覆われてしまいますが、iPhoneの構造をよく考慮した余計な部分が一切ないデザインで、まったく違和感はありません。







ケースを着けた前面はこのようになります。液晶シートを貼っている場合、液晶シートとケースの間に隙間があるとホコリなどのゴミが入り込みがちなのが難点ですが、ケースを着けたことでグリップ感が大幅に向上し、すべりにくくなります。落下する危険性が軽減できる反面、ポケットなどに入れる際はケースなしと比べてスッと入りにくい感じがあります。











底部分は、両角だけにケースが引っかかっているような形で、スピーカーやLightningポート部分には干渉しない構造です。ケースがはずれやすいような印象を受けますが、しっかりとした装着感があり、日々使う上で不安になることはないでしょう。







側面の音量ボタン、ミュートスイッチ部分です。音量ボタンは完全に覆われており、軽い力で簡単に操作できるのが良い点です。







サイドボタンも同様に完全に覆われています。他社ケースではこの部分は穴が開けられていて、iPhone本体のボタンを直接操作する形が多いのですが、純正ケースでの主要ボタンの押しやすさは、慣れると純正ケース以外を使う気にならないほど良いと感じる点です。







ここまで絶賛してきましたが、純正ケース唯一の不満が価格の高さです。サードパーティ製のiPhone用ケースでは1,000円を切ることも珍しくないなかで、iPhone X用シリコーンケースはApple Storeでは税別4,800円(税込み5,184円)となっています。iPhoneのためにデザインされた高品質な製品なのですが、購入を検討するにあたっては財布との相談となりそうです。



カラーは記事で紹介したダークオリーブのほかに、ブルーコバルト、ローズレッド、ウルトラバイオレット、ホワイト、ピンクサンド、ミッドナイトブルー、ブラック、(PRODUCT)REDのレッドの全9色ラインアップです。Appleオンラインストアでは本稿執筆時点で、いずれのカラーも1-2営業日で届く案内です。





(asm)