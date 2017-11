イギリスのバーミンガムで起きた出来事。突然血を吐いて倒れた男性を救うため、1台の救急車が現場へ向かっていました。

現場の近くに救急車を停め、隊員たちは急ぎ作業にあたります。

しかしその後、救急車に戻ると『信じられないメモ』を目にしたのです。

救急車のフロントガラスに置かれていたのは、メッセージがつづられた1枚のメモ。

隊員のターシャ・スターキー(@WMASTStarkey)さんは、書かれていたメッセージを読んで言葉を失いました。

出典:@WMASTStarkey

Crew alerted an extremely poorly patient to hospital... minimal on scene time, arrived at hospital to find this note... this patient was TIME-CRITCAL. 😡😡😡 @OFFICIALWMAS pic.twitter.com/uGGAC2TUpI