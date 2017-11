インドのムンバイにあるコーヒーショップDi Bella-Coffeeでは、キラキラ光るカプチーノコーヒーの提供を始め、話題になっています。

May your festive week be full of sparkle and shine just like our Diamond Cappuccino. #CoffeeByDiBella #CBD #DiBella pic.twitter.com/MH2ddY8nPa - Coffee By Di Bella (@CoffeeByDiBella) 2017年10月16日

Twitter/@coffeebydibella

「ダイヤモンド」と「ゴールド」の2色で作られたカプチーノコーヒーは一杯200ルピー(約350円)。

Here’s to a sparkling week ahead!

Tag a friend who owes you a coffee treat.#CoffeeByDiBella #CBD #DiBella pic.twitter.com/XGFzPHNlNX

- Coffee By Di Bella (@CoffeeByDiBella) 2017年10月9日

Twitter/@coffeebydibella

May your Saturday night shine and sparkle just as bright as our Gold and Diamond Cappuccino!#CoffeeByDiBella #CBD #DiBella pic.twitter.com/KF3igvTwJB - Coffee By Di Bella (@CoffeeByDiBella) 2017年11月4日

Twitter/@coffeebydibella

Coffee By Di Bellaさん(@coffeebydibella)がシェアした投稿 - 2017 11月 8 4:50午前 PST

インスタグラムに投稿されると、コーヒーの表面が輝いて見えることに驚き「どうやって作っているか動画を投稿してもらえませんか?」とリクエストする声も上がりました。

リクエストに答えたような形でお店が投稿したのがこちら。コーヒーにはすでに食用のフェアリーダストパウダーが入っており、ミルクの入れ方は通常のラテアートと同じ方法のようです。

Coffee By Di Bellaさん(@coffeebydibella)がシェアした投稿 - 2017 11月 2 9:12午前 PDT

SNS映えを目指すコーヒーショップ

とてもきれいなカプチーノですが、味のほうも気になります。このお店のカプチーノを飲んだ人によれば、味は普通のカプチーノと変わりませんが、違いがあるとすれば飲んだあとに唇のまわりにゴールドがついて光輝いてしまうことだとか。

イギリスのコーヒーショップMelbourneInLichfieldでも、コーヒーにかけられるゴールドのパウダーを提供しています。

Oh dear!! Looks like a fairy just let off wind at Melbourne again #glitter #coffee #gimmicksrus pic.twitter.com/fOADn1JQuQ

- MelbourneInLichfield (@melbsinlich) 2017年11月1日

Twitter/@melbsinlich

Twitter/@melbsinlich

Twitter/@melbsinlich

Twitter/@melbsinlich

飲んだ後は口の中も光ってしまいそうなコーヒー。「本当に安全に飲めるの……?」と心配になりますが、日本でも金箔を使ったお菓子やお茶があるので、案外これから受け入れられるようになるかも?