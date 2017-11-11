SNS映え必至！インドのコーヒーショップで飲める“キラキラ光るカプチーノ”が話題に
インドのムンバイにあるコーヒーショップDi Bella-Coffeeでは、キラキラ光るカプチーノコーヒーの提供を始め、話題になっています。
May your festive week be full of sparkle and shine just like our Diamond Cappuccino. #CoffeeByDiBella #CBD #DiBella pic.twitter.com/MH2ddY8nPa
- Coffee By Di Bella (@CoffeeByDiBella) 2017年10月16日
Twitter/@coffeebydibella
「ダイヤモンド」と「ゴールド」の2色で作られたカプチーノコーヒーは一杯200ルピー（約350円）。
Here’s to a sparkling week ahead!
Tag a friend who owes you a coffee treat.#CoffeeByDiBella #CBD #DiBella pic.twitter.com/XGFzPHNlNX
- Coffee By Di Bella (@CoffeeByDiBella) 2017年10月9日
Twitter/@coffeebydibella
May your Saturday night shine and sparkle just as bright as our Gold and Diamond Cappuccino!#CoffeeByDiBella #CBD #DiBella pic.twitter.com/KF3igvTwJB
- Coffee By Di Bella (@CoffeeByDiBella) 2017年11月4日
Twitter/@coffeebydibella
インスタグラムに投稿されると、コーヒーの表面が輝いて見えることに驚き「どうやって作っているか動画を投稿してもらえませんか？」とリクエストする声も上がりました。
リクエストに答えたような形でお店が投稿したのがこちら。コーヒーにはすでに食用のフェアリーダストパウダーが入っており、ミルクの入れ方は通常のラテアートと同じ方法のようです。
SNS映えを目指すコーヒーショップ
とてもきれいなカプチーノですが、味のほうも気になります。このお店のカプチーノを飲んだ人によれば、味は普通のカプチーノと変わりませんが、違いがあるとすれば飲んだあとに唇のまわりにゴールドがついて光輝いてしまうことだとか。
イギリスのコーヒーショップMelbourneInLichfieldでも、コーヒーにかけられるゴールドのパウダーを提供しています。
Oh dear!! Looks like a fairy just let off wind at Melbourne again #glitter #coffee #gimmicksrus pic.twitter.com/fOADn1JQuQ
- MelbourneInLichfield (@melbsinlich) 2017年11月1日
Twitter／@melbsinlich
Twitter／@melbsinlich
Twitter／@melbsinlich
Twitter／@melbsinlich
飲んだ後は口の中も光ってしまいそうなコーヒー。「本当に安全に飲めるの……？」と心配になりますが、日本でも金箔を使ったお菓子やお茶があるので、案外これから受け入れられるようになるかも？