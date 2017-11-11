インドのムンバイにあるコーヒーショップDi Bella-Coffeeでは、キラキラ光るカプチーノコーヒーの提供を始め、話題になっています。

Twitter/@coffeebydibella

「ダイヤモンド」と「ゴールド」の2色で作られたカプチーノコーヒーは一杯200ルピー（約350円）。

Twitter/@coffeebydibella

Twitter/@coffeebydibella

インスタグラムに投稿されると、コーヒーの表面が輝いて見えることに驚き「どうやって作っているか動画を投稿してもらえませんか？」とリクエストする声も上がりました。

リクエストに答えたような形でお店が投稿したのがこちら。コーヒーにはすでに食用のフェアリーダストパウダーが入っており、ミルクの入れ方は通常のラテアートと同じ方法のようです。

SNS映えを目指すコーヒーショップ

とてもきれいなカプチーノですが、味のほうも気になります。このお店のカプチーノを飲んだ人によれば、味は普通のカプチーノと変わりませんが、違いがあるとすれば飲んだあとに唇のまわりにゴールドがついて光輝いてしまうことだとか。

 

イギリスのコーヒーショップMelbourneInLichfieldでも、コーヒーにかけられるゴールドのパウダーを提供しています。

Twitter／@melbsinlich

Twitter／@melbsinlich

Twitter／@melbsinlich

Twitter／@melbsinlich

飲んだ後は口の中も光ってしまいそうなコーヒー。「本当に安全に飲めるの……？」と心配になりますが、日本でも金箔を使ったお菓子やお茶があるので、案外これから受け入れられるようになるかも？