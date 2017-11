◆EXILE AKIRA“カツラ疑惑”?

◆最新作『HiGH&LOW THE MOVIE 3/FINAL MISSION』

【HiGH&LOW/モデルプレス=11月11日】11日、都内にて総合エンタテインメント「HiGH&LOW」の新作映画『HiGH&LOW THE MOVIE 3/FINAL MISSION』初日舞台挨拶が行われ、EXILE AKIRA、青柳翔、EXILE TAKAHIRO、黒木啓司、鈴木伸之、町田啓太、佐野玲於、岩城滉一、加藤雅也らキャスト陣が登壇した。シリーズ最終章となる今作。『HiGH&LOW THE MOVIE』で角刈りだったAKIRA演じる琥珀は、『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY』で髪が伸び印象が変化しているが、そのことについて岩城から「カツラ被ってやってんのか?と聞かれました(笑)」とエピソードを披露。まさかの“カツラ疑惑”については「頑張って伸ばしました」と否定するも、岩城は「伸びるのが早い!」と驚き、TAKAHIROも「本当に早いんです。2ヶ月あるとロン毛」と証言。さらに岩城が「AKIRAはスケベだから(伸びるのが早い)」とつっこむと、AKIRAは「“伝説の総長”(=琥珀)は、ホルモンバランスが…(笑)」と冗談を飛ばし、会場の笑いを誘っていた。リアルとファンタジーがコラボした世界観で、映画、ドラマ、動画配信、コミック、SNS、アルバム、LIVEなど、あらゆるメディアを巻き込み展開する「HiGH&LOW」は、“SWORD地区”(S=山王連合会、W=White Rascals、O=鬼邪高校、R=RUDE BOYS、D=達磨一家)に存在するチームのプライドをかけた闘いと、その裏のリアリティのある大人の世界・生き様を描く物語。すでに『HiGH&LOW THE MOVIE』『HiGH&LOW THE RED RAIN』『HiGH&LOW THE MOVIE 2 / END OF SKY』が公開されており、シリーズ最終章で劇場版4作目となる『FINAL MISSION』では、最大の敵・九龍グループとSWORDによる最後の闘いが幕を開ける。公開初日を迎え「奇跡に近いプロジェクトだと思いますし、男の絆を描いた感動する映画ってなかなかないと思いますので、幅広い年齢層の方に男女問わず、『HiGH&LOW』を楽しんでもらえたら嬉しいです」と感無量の様子を見せたAKIRA。“相方”九十九演じる青柳については「相方が青柳で良かったです。3年間、一緒で最高でした」と感謝を伝える場面もあり、青柳は「こちらこそ、ありがとうございました」と照れ笑いを浮かべた。(modelpress編集部)【Not Sponsored 記事】