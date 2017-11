一部ユーザーのiPhone Xのディスプレイの右端または左端に、緑色の縦線が表示されるという問題が報告されています。

この問題はAppleサポートコミュニティ、Twitter、そして米メディアMacRumorsのフォーラムでも相次いで報告されています。



現地時間11月6日にTwitterに投稿したmix0mat0sisさんのiPhone Xには確かに右端に緑色の細い線が現れており、再起動しても消えないとのことです。



@AppleSupport my iPhone X already has an issue.There is a green bar along the right hand side of the phone.Restart doesn’t fix. Known issue? pic.twitter.com/Hp3HKhVMfs

— mix0mat0sis (@mix0mat0sis) 2017年11月7日