背中を撮ってみたがファスティングの後でずいぶん小さくなった。今回は7キロ落ちてしまったから、ここから戻さないと。がんばろ。 I took a photo of my back, it looks smaller than before I started fasting. I lost 7 kg so need to get it back. Kicking my ass. @GACKT #GACKT#アニキの背中#gacktstagram#gacktworkout #筋スタグラム#ファスティング#望まずとも7キロ減#肌はテュルテュル#

Nov 9, 2017