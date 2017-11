2016年7月、ステージ4のがんの告知を受けた、ペギー・サマーズさん。

つらい闘病生活を送りましたがその甲斐もなく、2017年10月、4人の子どもと夫を残し、この世を去りました。

悲しみにくれる家族を支えたのは、ペギーさんが残した『手紙』。そこに書かれていたこととは…。

ペギーさんは亡くなる前に、家族それぞれに宛てた手紙を残していました。

手紙を発見した娘のハンナさんは、母の思いを知り、涙が止まらなくなってしまったといいます…。

ペギーさんがいなくなっても、残った家族の人生は続きます。手紙では、娘の『未来』についても触れていました。

@_hannahsummers ーより引用(和訳)

そして最後に、ペギーさんは大切な言葉を残していました。

@_hannahsummers ーより引用(和訳)

「本当はもっと一緒にいたかった」という思いを感じる内容。そして、それ以上に、娘のハンナさんへの深い愛が伝わってきます。

ペギーさんがどんな思いで、この手紙を書いていたのかと想像すると、こちらまで胸が締め付けられるようです。

その後、ハンナさんは手紙の写真をTwitterに投稿。手紙を通して、多くの人に伝えたいことがあったといいます。

before my mom passed she wrote us all letters. this is mine. please hug your parents a little closer and never take them for granted because you never know when you could lose them. I love you momma. 💗 pic.twitter.com/e2TZtg92bK

ハンナさんにとって、この手紙は母の愛がつまった大切な手紙。

今後、ハンナさんに勇気を与え、時に支えてくれる、大切なものになってくれることでしょう。

