BUMP OF CHICKENがエロゲに楽曲提供している!?

そんな衝撃の噂がインターネットを駆け巡りました。もちろん根も葉もない噂だったのですが、ある意味「BUMPを超えたBUMP」とも言えるほど、再現度(?)の高い楽曲が公開されているので、ぜひお聞きください。



すごくないですか。

たまたまBUMPっぽいのだろうか?

上記で紹介した「星団歩行」は、SMILE SAMOYED制作の新作エロゲ『夜巡る、ボクらの迷子教室』のキャラクター・りこのエンディング曲。



11月24日の発売に先駆け、メインヒロインたちの楽曲が公開されている中の1本です。歌声はもちろんですが、イントロのリフからサビへの展開、そしてメロディまでまるでBUMPのよう。



「りこの楽曲だけが特別BUMPっぽいのか?」「たまたまなんじゃ?」と思う方もいるかもしれません。それでは、ほかのヒロインたちの楽曲も聞いてみましょう。











まだ終わりません。続いて、OP曲です。







全ッッッ部BUMPやん!(歓喜)



ちなみに、主人公の名前は藤原晴生。どことなくボーカルの藤原基央さんを彷彿とさせるネーミング(ゲーム中では「藤原先生」と呼ばれるようです)に、確信犯的な力強い意思を感じます。

ほんとに藤原基央じゃないの?

冒頭で紹介した通り、これらの楽曲はあくまで「BUMPっぽい」だけであって、BUMP OF CHICKENのものではありません。



しかし、僕らファンが納得や勘違いをしてしまうほど「BUMPらしさ」に溢れた楽曲であることは事実でしょう。つくっているのは一体どんな人なんでしょうか?



クレジットを確認すると、これらの楽曲を制作したのはKITAKENさんという方。



そんな彼のブログを見てみると「BUMP OF CHICKENについて研究するブログ」という驚きの一文がありました。



さらに読み進めていくと、各パートを深く読み解き再現された楽曲や、「CDと異なる音づくりについて」といった視点からのライブレポートなどが掲載されています。ガチもんのファンや。







そんなKITAKENさん提供による『夜巡る、ボクらの迷子教室』の楽曲群。知らないで聞くと本当にBUMPの新曲だと思ってしまいそうなリスペクト溢れる作品です。



とはいえ、初期から綾波レイへの思いを表現した「アルエ」なども発表し、オタクであることを包み隠さず表現してきたBUMP OF CHICKENですから、「いつかエロゲに楽曲提供してもおかしくはないな……!」と、不思議な心境になってしまいます。



