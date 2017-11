Twitterは10日、新たにプロフィール名(名前)の文字数制限を最大50文字にすると発表しました。これまでは20文字が上限となっていました。

今回の改善では、プロフィール名に絵文字などを50文字までを設定することが可能です。プロフィール名は「@」で始まるアカウント名(ユーザー名・スクリーンネーム)とは異なり、プロフィール設定から変更が可能です。



Starting today, your Twitter display name can be up to 50 characters in length! Go ahead, add that middle name or even a few more emojis. https://t.co/QBxx9Hnn1j

— Twitter Support (@TwitterSupport) November 10, 2017