妊娠初期のつわりにより、9月からロンドンのトーマス・バタシー・スクールへ通い始めたジョージ王子の登校初日に付き添うことができなかったキャサリン妃。最近では、王子の送り迎えができるほどに体調が回復したのだそう!

現在第3子を妊娠中のキャサリン妃は11月8日(現地時間)、ロンドンでメンタルヘルスの慈善団体Place2Beが主催するフォーラムに出席。そこで子供たちの心のケアをテーマにしたスピーチを披露し、母親としての苦悩も告白した。「私も母親として、ようやく学校の送り迎えに慣れてきたところです。社会全体に子育てを助けてもらっているとつくづく実感しました」「スクールリーダーや教員、学校関係者、それに保護者たちも含め、全員が深く関わり合うことで、子供たちも強い精神力を養い、未来に羽ばたくことができるのです」

「Place2Be」のパトロンを務めるキャサリン妃は、ほかにもウィリアム王子とハリー王子とともにメンタルヘルスの慈善プロジェクト「Heads Together」の活動に取り組んでいる。「4年ほど前から『Place2Be』のパトロンを務めております。その時からずっと、皆様と同じように、幼いうちから心のケアをした方が、将来的にプラスになりやすいと信じています」

