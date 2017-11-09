¡Ø¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î³ÐÀÃ¡Ù¤¬ÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥É¡Ù¤Ç¡Ö3½µÏ¢Â³¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥ºº×¤ê¡×
ÍÍ¡¹¤Ê¥¸¥ã¥ó¥ë¤Î±Ç²è¤äÆÃÊÌ¥É¥é¥Þ¤òÊüÁ÷¤·¤Æ¤¤¤ë¡¢ÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¤Î¿Íµ¤ÈÖÁÈ¡Ø¶âÍË¥í¡¼¥ÉSHOW¡ª¡Ù¡ÊËè½µ¶âÍË21:00¡Á¡Ë¤Ç¡¢12·î1Æü¤è¤ê3½µÏ¢Â³¤Ç±Ç²è¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¤¬ÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬·èÄê¤·¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ÏÂè°ìºî¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿1977Ç¯¤«¤é40Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý²Ã¤·Â³¤±¤ëÅÁÀâ¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡£2015Ç¯12·î¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·ºî¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î³ÐÀÃ¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ116²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢ÆüËÜÃæ¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢¡Ö¥è¡¼¥À¡×¡ÖC-3PO¡×¡ÖR2-D2¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ëÉð´ï¡Ö¥é¥¤¥È¥»¡¼¥Ð¡¼¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢±Ç²èºîÉÊ¤òÄ¶¤¨¤¿¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊ¸²½¤È¤·¤Æ¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¡Ö3½µÏ¢Â³¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥ºº×¤ê¡×¤Ï¡¢12·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë·à¾ìºÇ¿·ºî¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿ºÇ¸å¤Î¥¸¥§¥À¥¤¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¡£1Æü¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿Äë¹ñ¤ÎµÕ½±¡Ù¡Ê1980¡Ë¡¢8Æü¤Ë¤Ï¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥¸¥§¥À¥¤¤Îµ¢´Ô¡Ù¡Ê1983¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤·¤Æ15Æü¤Ë¤Ï¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î³ÐÀÃ¡Ù¤¬ÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î3ºîÉÊ¤ÏºÇ¿·ºî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊª¸ì¤¬Å¸³«¡£¡Ö¼Â¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢¡Ö3½µÏ¢Â³¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÅßºÇÂç¤Î¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤º¤Ë¤¹¤ß¤½¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î³ÐÀÃ¡Ù¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë´ë²è¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£
±Ç²è¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡Ù¤ÏÂè°ìºî¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤¿1977Ç¯¤«¤é40Ç¯·Ð¤Ã¤¿º£¤Ç¤âÀ¤³¦Ãæ¤Ç°¦¤µ¤ì¡¢¿·¤¿¤Ê¥Õ¥¡¥ó¤¬Áý²Ã¤·Â³¤±¤ëÅÁÀâ¤Î¥·¥ê¡¼¥º¡£2015Ç¯12·î¡¢10Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¿·ºî¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î³ÐÀÃ¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤È¡¢¶½¹Ô¼ýÆþ116²¯±ß¤òÄ¶¤¨¤ëÂç¥Ò¥Ã¥È¤òµÏ¿¤·¡¢ÆüËÜÃæ¤òÇ®¶¸¤Î±²¤Ë´¬¤¹þ¤ó¤À¡£¤Þ¤¿¡¢Æ±¥·¥ê¡¼¥º¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¿Í¤Ç¤â¡¢¡Ö¥è¡¼¥À¡×¡ÖC-3PO¡×¡ÖR2-D2¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ä¡¢ÅÐ¾ì¤¹¤ëÉð´ï¡Ö¥é¥¤¥È¥»¡¼¥Ð¡¼¡×¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Ê¤É¡¢±Ç²èºîÉÊ¤òÄ¶¤¨¤¿¤Ò¤È¤Ä¤ÎÊ¸²½¤È¤·¤Æ¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
º£²ó¤Î¡Ö3½µÏ¢Â³¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥ºº×¤ê¡×¤Ï¡¢12·î15Æü¡Ê¶â¡Ë¤Ë·à¾ìºÇ¿·ºî¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿ºÇ¸å¤Î¥¸¥§¥À¥¤¡Ù¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤òµÇ°¤·¤¿¤â¤Î¡£1Æü¤Ï¡¢¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿Äë¹ñ¤ÎµÕ½±¡Ù¡Ê1980¡Ë¡¢8Æü¤Ë¤Ï¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥¸¥§¥À¥¤¤Îµ¢´Ô¡Ù¡Ê1983¡Ë¤¬ÊüÁ÷¡£¤½¤·¤Æ15Æü¤Ë¤Ï¡Ø¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡¿¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î³ÐÀÃ¡Ù¤¬ÃÏ¾åÇÈ½éÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¤³¤Î3ºîÉÊ¤ÏºÇ¿·ºî¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ëÊª¸ì¤¬Å¸³«¡£¡Ö¼Â¤Ï¤Á¤ã¤ó¤ÈºîÉÊ¤ò´Ñ¤¿¤³¤È¤¬¤Ê¤¤¡×¤È¤¤¤¦¿Í¤â¡¢¡Ö3½µÏ¢Â³¥¹¥¿¡¼¡¦¥¦¥©¡¼¥º¡×¤ò´Ñ¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¤³¤ÎÅßºÇÂç¤Î¥à¡¼¥Ö¥á¥ó¥È¤Ë¾è¤êÃÙ¤ì¤º¤Ë¤¹¤ß¤½¤¦¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ø¥Õ¥©¡¼¥¹¤Î³ÐÀÃ¡Ù¤Î¥ª¥ó¥¨¥¢¤Ç¤Ï¡¢ÆÃÊÌ¥Ç¥¸¥¿¥ë´ë²è¤âÅ¸³«¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£