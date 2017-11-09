¤ä¤Ã¤Ñ¤ê½÷À¤ÏÆé¤¬¹¥¤¡ª ¹¥¤¤ÊÆé¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¡Ö´ó¤»Æé¡×¡Ö¤¹¤¾Æ¤¡×¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î1°Ì¤Ï!?
Åß¤ÎÄêÈÖ¥°¥ë¥á¤È¤¤¤¨¤ÐÆéÎÁÍý¡ª ¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥ó¤âËÉÙ¤À¤·¡¢²¿¤è¤êÄ´Íý¤¬´ÊÃ±¡£ÉÔÂ¤·¤¬¤Á¤ÊÌîºÚ¤â¤¿¤Ã¤×¤ê¿©¤Ù¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢½÷À¤Ë¿Íµ¤¤Ç¤¹¡£ºÇ¶á¤Ç¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë¤ä¥¹¡¼¥Ñ¡¼¤Ç¾®Ê¬¤±¤Î¥«¥Ã¥ÈÌîºÚ¤äÆù¤â¹ØÆþ¤Ç¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¤è¤ê¼ê·Ú¤Ë³Ú¤·¤á¤ë´Ä¶¤¬½¼¼Â¤·¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Ç¡¢Æ¯¤¯½÷À¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤ËÆéÎÁÍý¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¡¢³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¤¬20¡Á30Âå¤ÎÆ¯¤¯½÷À¤òÂÐ¾Ý¤Ë¼Â»Ü¤·¤¿¡ÖÆéÎÁÍý¡×¤Ë´Ø¤¹¤ëÄ´ºº·ë²Ì¤ò¤´¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
9³ä¤Î½÷À¤¬ÆéÎÁÍý¹¥¤¡ª 3¿Í¤Ë1¿Í¤¬¡Ö½µ1²ó°Ê¾å¿©¤Ù¤ë¡×¡ª
¥Ø¥ë¥·¡¼¤À¤·¡¢¥Ð¥ê¥¨¡¼¥·¥ç¥óËÉÙ¤À¤·¡¢Ë°¤¤Þ¤»¤ó¡ª
ÆéÎÁÍý¤ò¡Ö¹¥¤¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¤Î¤Ï92.6¡ó¡Ê¡Ö¤È¤Æ¤â¹¥¤¡§41.5¡ó¡×¡Ü¡Ö¹¥¤¡§51.1¡ó¡×¡Ë¤È9³ä¤òÄ¶¤¨¡¢ÂçÂ¿¿ô¤Î½÷À¤¬ÆéÎÁÍý¹¥¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤¹¡£
Åß¤Ë¿©¤Ù¤ëÉÑÅÙ¤Ï¡¢36.3¡ó¤Î¿Í¤¬¡Ö½µ1²ó°Ê¾å¡×¤È²óÅú¡£Æ¯¤¯½÷À¤ÏÆéÎÁÍý¤ò»Ù»ý¡ª Åß¤ÎÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤È¤·¤ÆÆü¾ïÅª¤ËÆéÎÁÍý¤ò¿©¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤Í¡£
44.0¡ó¤¬¡Ö°ì¿ÍÆé¡×¤Î·Ð¸³¤¢¤ê
»Å»ö¤ÇÈè¤ì¤¿Ìë¡¢°ì¿ÍÆé¤Ç¤Û¤Ã¤³¤ê¡Ä¡Ä¤¬»êÊ¡¤Ç¤¹¡£
¡Ö²È¤Ç¡Ø°ì¿ÍÆé¡Ù¤ò¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¤Ï¡¢4³ä¤òÄ¶¤¨¤ë¿Í¤¬¡Ö·Ð¸³¤¢¤ê¡×¤È²óÅú¤·¤Þ¤·¤¿¡£°ì¿ÍÊë¤é¤·¤Î½÷À¤Ë¹Ê¤Ã¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¤¢¤ë¡×¤È²óÅú¤·¤¿¤Î¤Ï64.8¡ó¤Ç6³ä¤òÄ¶¤¨¤Þ¤¹¡£
°ì¿ÍÆé·Ð¸³¼Ô¤Î¤¦¤Á¡Ö°ì¿ÍÆéÍÑ¤ÎÅÚÆé¡×¤ò»ý¤Ä¿Í¤â5³ä¤òÄ¶¤¨¡Ê58.4¡ó¡Ë¡¢Ë»¤·¤¤ËèÆü¤òÁ÷¤ëÆ¯¤¯½÷À¤Ë¤È¤Ã¤Æ¡¢¼ê·Ú¤Ë½àÈ÷¤äÄ´Íý¤¬¤Ç¤¡¢°ìÉÊ¤Ç¥Ð¥é¥ó¥¹¤è¤¯±ÉÍÜ¤¬¤È¤ì¤ë¡Ö°ì¿ÍÆé¡×¤¬»Ù»ý¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
º£Ìë¤Ï¡Ä¡ÄÆé¤«¤Ê¢ö
¹¥¤¤ÊÆé¥é¥ó¥¥ó¥°¡¢¡Ö´ó¤»Æé¡×¡Ö¤¹¤¾Æ¤¡×¤òÍÞ¤¨¤Æ¤Î1°Ì¤Ï!?
¹¥¤¤ÊÆéÎÁÍý¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ£¿ô²óÅú¤Ç¼ÁÌä¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¡Ö¥¥à¥ÁÆé¡Ê51.8¡ó¡Ë¡×¤¬ºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤¤¤Ç¡Ö´ó¤»Æé¡Ê45.1¡ó¡Ë¡×¡¢¡Ö¤¹¤¾Æ¤¡Ê41.2¡ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦½ç°Ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¹¥¤¤ÊÆé¤Î¼ïÎà¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡©
1°Ì¡§¥¥à¥ÁÆé¡Ä¡Ä51.8¡ó
2°Ì¡§´ó¤»Æé¡Ä¡Ä45.1¡ó
3°Ì¡§¤¹¤¾Æ¤¡Ä¡Ä41.2¡ó
4°Ì¡§¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡Ä¡Ä38.0¡ó
5°Ì¡§Æ¦ÆýÆé¡Ä¡Ä35.2¡ó
5°Ì¡§¤ª¤Ç¤ó¡Ä¡Ä35.2¡ó
¥·¡¼¥óÊÌ¤Ë¹¥¤¤ÊÆéÎÁÍý¤òÊ¹¤¯¤È¡¢²È¤Ç¤Î°ì¿ÍÆé¡Ê²È¤Ç¤Î°ì¿ÍÆé·Ð¸³¼Ô¤Ë¼ÁÌä¡Ë¤Ç¤Ï¡Ö¥¥à¥ÁÆé¡Ê40.0¡ó¡Ë¡×¡¢¡Ö´ó¤»Æé¡Ê37.6¡ó¡Ë¡×¡¢¡ÖÆ¦ÆýÆé¡Ê33.6¡ó¡Ë¡×¤¬¾å°Ì¤È¤Ê¤ê¡¢°ìÊý³°¿©»þ¤Ï¡Ö¤·¤ã¤Ö¤·¤ã¤Ö¡Ê39.8¡ó¡Ë¡×¡¢¡Ö¤¹¤¾Æ¤¡Ê37.0¡ó¡Ë¡×¡¢¡Ö¥¥à¥ÁÆé¡Ê27.1¡ó¡Ë¡×¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¡£
°ì¿ÍÆé¤Ç¤Ï¡Ö¼ê·Ú¤µ¡×¤ò¡¢³°¿©»þ¤Ë¤Ï¡ÖÆÃÊÌ´¶¡×¤¬½Å»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬»Ç¤¨¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¡Ö¥¥à¥ÁÆé¡×¤Ï°ì¿ÍÆé¤È³°¿©¡¢¤È¤â¤ËÄêÈÖ¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¤è¤¦¤Ç¤¹¡£¿É¤¤ÆéÎÁÍý¤Ï¿ÈÂÎ¤â²¹¤Þ¤ë¤Î¤Ç¡¢´¨¤¤»þ´ü¤ËÎø¤·¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤è¤Í¡ª
¤Þ¤¿¡¢ÆéÎÁÍý¤Ø¤Î¤³¤À¤ï¤ê¤ò¼«Í³²óÅú¤ÇÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÌôÌ£¤Î¤³¤À¤ï¤ê¡ÊÍ®»Ò¸ÕÜ¥¡¢Åâ¿É»ÒÅù¡Ë¡×¤ä¡ÖÄù¤á¤Î»ÅÊý¡Ê»¨¿æÇÉ¡¢ÌÍÇÉ¡Ë¡×¤Ê¤É¡¢¹©É×¤ò¶Å¤é¤·¤¿¿©¤ÙÊý¤Ë¤Ä¤¤¤Æ½÷À¤¿¤Á¤ÎÇ®¤¤¥³¥á¥ó¥È¤¬½¸¤Þ¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ÎÃæ¤Ç¤âÆÃ¤Ë¡Ö¥Á¡¼¥º¡×¤òÆþ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦°Õ¸«¤¬Â¿¤¯¡¢¡Ö¥Þ¥è¥Í¡¼¥º¡×¡Ö¥Ï¥Ð¥Í¥í¡×¤Ê¤É¤ÎÄÁ¤·¤¤¾¯¿ô°Õ¸«¤â¸«¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
²È¤Ç¤Î°ì¿ÍÆé¤Ê¤é¡¢¤Á¤ç¤¤Â¤·¿©ºà¤ò¥¢¥ì¥³¥ì»î¤¹¤Î¤â³Ú¤·¤ß¤Î¤Ò¤È¤Ä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð²È¤ÇÆé¤Ã¤Æ¿©¤Ù¤¿¤³¤È¤Ê¤«¤Ã¤¿¡¢¤Ê¤ó¤Æ·ø¼Â½÷»Ò¤Ï¡¢¤³¤ÎÅß¤¼¤ÒÄ©Àï¤ò¡ª
¡Ú»²¹Í¡Û¢¨ ³ô¼°²ñ¼Ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó