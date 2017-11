「好きな人をデートに誘いたい…けれど、方法が分からない」

そんな悩みを抱える、自称恋愛初心者の大学生、ジェイクさん。

なんとか意中の女性であるハンナさんをデートに誘いたいと思った彼が助けを求めた相手…それは、彼が通う大学の教授でした。

※写真はイメージ

確かに、教授はジェイクさんよりも人生経験が豊富で、知識もあります。大抵の質問には答えてくれることでしょう。

しかし、勉強と恋愛は別物です。

本当に大丈夫なのか…と思いきや、誰もがうなるアドバイスが返ってきたのです。

まず、ジェイクさんが教授に伝えた情報は以下の7つ。

そして、教授が出したアドバイスとは…。

@squidslippers ーより引用(和訳)

古代ギリシアの哲学者であるアリストテレスによると、人を説得するには3つの要素が必要となり、それが『エートス(信頼)』『ロゴス(論理)』『パトス(共感)』なのだそうです。

この3つの要素とハンナさんの情報を組み合わせると、こうなります。

@squidslippers ーより引用(和訳)

教授のアドバイス通り、ハンナさんをデートに誘うべく、ジェイクさんがハンナさんに送ったメールがこちらです。

@squidslippers ーより引用(和訳)

気になる彼女の答えはというと…。

@squidslippers ーより引用(和訳)

見事、OKの返事をもらえたのです!!

yooo i have about 0 skills when it comes to texting girls so i legit asked my english professor to help me draft a text to a girl and we strAIGHT ETHOS, LOGOS, PATHOSED MY WAY INTO A DATE 😭😂🤑 pic.twitter.com/oHwIDGEheA

まさかデートの誘いかたに、アリストテレスの哲学を応用するとは!

「さすが大学教授」ともいうべきアドバイスの内容に、驚きと称賛の声が寄せられています。

・教授のアドバイスを、メモした。

・恋愛のノウハウを、ここまで論理的に説明できる人がいただろうか。

・実に大学教授らしいアドバイスだ。

・その発想はなかった。

ジェイクさんのみならず、多くの人をも感心させた教授の恋愛アドバイス。もしもあなたにも、デートに誘いたい相手がいるのなら、試してみてはいかがでしょうか。

[文・構成/grape編集部]