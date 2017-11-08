テイラー・スウィフトが新アルバム「Reputation」の楽曲リストを公開、エド・シーランとのコラボも
歌手のテイラー・スウィフトが現地時間7日、新アルバム「Reputation」のトラックリストを公開した。
テイラーは現地時間10日に新アルバム「Reputation」をリリースする予定。同アルバムからはすでに「Look What You Made Me Do」、「…Ready For It?」、「Gorgeous」、「Call It What You Want」がリリースされている。
そして、テイラーは現地時間7日にアルバムに収録される15曲のタイトルが記載された画像をインスタグラムに公開。「End Game」という曲はテイラーの親友で歌手のエド・シーランとラッパーのフューチャーとのコラボ曲である。トラックリストはこの日、発表前にリークされていた。
■以下、テイラー・スウィフトの新アルバム「Reputation」のトラックリスト
1. …Ready For It?
2. End Game (featuring Ed Sheeran and Future)
3. I Did Something Bad
4. Don’t Blame Me
5. Delicate
6. Look What You Made Me Do
7. So It Goes…
8. Gorgeous
9. Getaway Car
10. King of My Heart
11. Dancing With Our Hands Tied
12. Dress
13. This Is Why We Can’t Have Nice Things
14. Call It What You Want
15. New Year’s Day