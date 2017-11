歌手のテイラー・スウィフトが現地時間7日、新アルバム「Reputation」のトラックリストを公開した。

テイラーは現地時間10日に新アルバム「Reputation」をリリースする予定。同アルバムからはすでに「Look What You Made Me Do」、「…Ready For It?」、「Gorgeous」、「Call It What You Want」がリリースされている。

そして、テイラーは現地時間7日にアルバムに収録される15曲のタイトルが記載された画像をインスタグラムに公開。「End Game」という曲はテイラーの親友で歌手のエド・シーランとラッパーのフューチャーとのコラボ曲である。トラックリストはこの日、発表前にリークされていた。

■以下、テイラー・スウィフトの新アルバム「Reputation」のトラックリスト

1. …Ready For It?

2. End Game (featuring Ed Sheeran and Future)

3. I Did Something Bad

4. Don’t Blame Me

5. Delicate

6. Look What You Made Me Do

7. So It Goes…

8. Gorgeous

9. Getaway Car

10. King of My Heart

11. Dancing With Our Hands Tied

12. Dress

13. This Is Why We Can’t Have Nice Things

14. Call It What You Want

15. New Year’s Day