安室奈美恵、ベストアルバムで小室哲哉が16年ぶりに新曲提供していた＜Finally＞
【安室奈美恵／モデルプレス＝11月8日】2018年9月16日をもって引退することを発表した歌手の安室奈美恵が8日、ベストアルバム「Finally」を発売。同アルバムには新曲が6曲収録されたが、小室哲哉が16年ぶりに楽曲提供していたことが同日、分かった。
安室奈美恵、報道陣にコメント発表＜全文＞
90年代から2001年まで安室の代表曲を多数生み出してきた小室は今回、同アルバムに収録された新曲「How do you feel now？」の作詞・作曲を担当。
小室が安室の楽曲を手がけるのは、シングル「no more tears」（01年）以来、16年ぶりとなる。
また、2人は新曲のミュージックビデオで共演も果たしている。
アルバムには、1992年発売のデビュー曲「ミスターU.S.A.」から、「TRY ME 〜私を信じて〜」「Don't wanna cry」「CAN YOU CELEBRATE？」「Baby Don't Cry」などといったヒット曲、2017年の最新曲「Just You and I」までの全45曲に加え、パッケージ初収録となる「Christmas Wish」と新曲全6曲を含む全52曲が収録され、25年間の歴史を辿るベストアルバムとなっている。
新曲は10月放送開始のTBS系のドラマ「監獄のお姫さま」の主題歌「Showtime」、フジテレビ系アニメ「ONE PIECE」の主題歌「Hope」、CMソング「Do It For Love」、日本テレビ系「NEWS ZERO」のテーマ曲「Finally」のほか、未発表の新曲が収録されている。
※01.〜39. = 新録
Disc1
01. ミスターU.S.A.
02. 愛してマスカット
03. PARADISE TRAIN
04. TRY ME 〜私を信じて〜
05. 太陽のSEASON
06. Body Feels EXIT
07. Chase the Chance
08. Don't wanna cry
09. You're my sunshine
10. SWEET 19 BLUES
11. a walk in the park
12. CAN YOU CELEBRATE?
13. How to be a Girl
14. I HAVE NEVER SEEN
15. RESPECT the POWER OF LOVE
16. NEVER END
Disc2
17. Say the word
18. I WILL
19. SO CRAZY
20. GIRL TALK
21. WANT ME, WANT ME
22. CAN'T SLEEP, CAN'T EAT, I'M SICK
23. Baby Don't Cry
24. FUNKY TOWN
25. NEW LOOK
26. ROCK STEADY
27. WHAT A FEELING
28. Dr.
29. Break It
30. Get Myself Back
31. Fight Together
32. Tempest
33. Sit! Stay! Wait! Down!
34. Love Story
Disc3
35. arigatou
36. Damage
37. Big Boys Cry
38. Contrail
39. TSUKI
40. Red Carpet / コーセー ESPRIQUE TVCM ソング
41. Mint / 関西テレビ・フジテレビ系火曜22時連続ドラマ「僕のヤバイ妻」主題歌
42. Hero / NHKリオデジャネイロオリンピック・パラリンピック放送テーマソング
43. Dear Diary / 映画『デスノート Light up the NEW world』主題歌
44. Fighter / 映画『デスノート Light up the NEW world』劇中歌
45. Christmas Wish / セブン-イレブン・ジャパン Magical Christmas イメージソング
46. Just You and I / 日本テレビ系水曜ドラマ「母になる」主題歌
・Showtime (新曲) / TBS系 火曜ドラマ「監獄のお姫さま」主題歌
・Hope (新曲) / フジテレビ系アニメ「ONE PIECE」主題歌
・Do It For Love（新曲）
・Finally（新曲） / 日本テレビ系「NEWS ZERO」テーマ曲
・In Two（新曲）
・How do you feel now？（新曲）
安室は、「ファンの皆様へ」としてコメントを発表。
「今日は、私が長年心に思い、この25周年という節目の年に決意した事を書きたいと思います。『わたくし安室奈美恵は、2018年9月16日をもって引退することを決意致しましたので、この場を借りてファンの皆様にご報告させていただきます。』引退までのこの1年アルバムやコンサート、最後にできる限りの事を精一杯し、有意義な1年にしていきたいと思ってます」とした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
安室奈美恵、報道陣にコメント発表＜全文＞
◆小室哲哉が16年ぶりに楽曲提供
90年代から2001年まで安室の代表曲を多数生み出してきた小室は今回、同アルバムに収録された新曲「How do you feel now？」の作詞・作曲を担当。
小室が安室の楽曲を手がけるのは、シングル「no more tears」（01年）以来、16年ぶりとなる。
また、2人は新曲のミュージックビデオで共演も果たしている。
◆安室奈美恵、ベストアルバムの収録曲決定
アルバムには、1992年発売のデビュー曲「ミスターU.S.A.」から、「TRY ME 〜私を信じて〜」「Don't wanna cry」「CAN YOU CELEBRATE？」「Baby Don't Cry」などといったヒット曲、2017年の最新曲「Just You and I」までの全45曲に加え、パッケージ初収録となる「Christmas Wish」と新曲全6曲を含む全52曲が収録され、25年間の歴史を辿るベストアルバムとなっている。
新曲は10月放送開始のTBS系のドラマ「監獄のお姫さま」の主題歌「Showtime」、フジテレビ系アニメ「ONE PIECE」の主題歌「Hope」、CMソング「Do It For Love」、日本テレビ系「NEWS ZERO」のテーマ曲「Finally」のほか、未発表の新曲が収録されている。
◆収録内容
※01.〜39. = 新録
Disc1
01. ミスターU.S.A.
02. 愛してマスカット
03. PARADISE TRAIN
04. TRY ME 〜私を信じて〜
05. 太陽のSEASON
06. Body Feels EXIT
07. Chase the Chance
08. Don't wanna cry
09. You're my sunshine
10. SWEET 19 BLUES
11. a walk in the park
12. CAN YOU CELEBRATE?
13. How to be a Girl
14. I HAVE NEVER SEEN
15. RESPECT the POWER OF LOVE
16. NEVER END
Disc2
17. Say the word
18. I WILL
19. SO CRAZY
20. GIRL TALK
21. WANT ME, WANT ME
22. CAN'T SLEEP, CAN'T EAT, I'M SICK
23. Baby Don't Cry
24. FUNKY TOWN
25. NEW LOOK
26. ROCK STEADY
27. WHAT A FEELING
28. Dr.
29. Break It
30. Get Myself Back
31. Fight Together
32. Tempest
33. Sit! Stay! Wait! Down!
34. Love Story
Disc3
35. arigatou
36. Damage
37. Big Boys Cry
38. Contrail
39. TSUKI
40. Red Carpet / コーセー ESPRIQUE TVCM ソング
41. Mint / 関西テレビ・フジテレビ系火曜22時連続ドラマ「僕のヤバイ妻」主題歌
42. Hero / NHKリオデジャネイロオリンピック・パラリンピック放送テーマソング
43. Dear Diary / 映画『デスノート Light up the NEW world』主題歌
44. Fighter / 映画『デスノート Light up the NEW world』劇中歌
45. Christmas Wish / セブン-イレブン・ジャパン Magical Christmas イメージソング
46. Just You and I / 日本テレビ系水曜ドラマ「母になる」主題歌
・Showtime (新曲) / TBS系 火曜ドラマ「監獄のお姫さま」主題歌
・Hope (新曲) / フジテレビ系アニメ「ONE PIECE」主題歌
・Do It For Love（新曲）
・Finally（新曲） / 日本テレビ系「NEWS ZERO」テーマ曲
・In Two（新曲）
・How do you feel now？（新曲）
◆安室奈美恵、約1年後に引退へ
安室は、「ファンの皆様へ」としてコメントを発表。
「今日は、私が長年心に思い、この25周年という節目の年に決意した事を書きたいと思います。『わたくし安室奈美恵は、2018年9月16日をもって引退することを決意致しましたので、この場を借りてファンの皆様にご報告させていただきます。』引退までのこの1年アルバムやコンサート、最後にできる限りの事を精一杯し、有意義な1年にしていきたいと思ってます」とした。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
外部サイト
「安室奈美恵が2018年に引退へ」をもっと詳しく