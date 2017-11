米テレビドラマ「ヴェロニカ・マーズ」でバイカー集団PCHのメンバー、フィリックスを演じたブラッド・バファンダさんが自殺したことを、マネージャーのカーステン・ソレムがDeadlineなどのメディアに伝えた。34歳だった。

「彼はとても才能ある若手俳優で、心優しい、素晴らしい人でした。わたしたちも非常にショックを受けています。2本の映画を撮り終え、再起をかけていたところなので、亡くなったと聞き、驚きと悲しみでいっぱいです。困難な時ですので、ご家族のプライバシーを尊重してくださるようお願いいたします」との声明を出している。警察の報告書によると、建物からの飛び降り自殺だったという。

ブラッドさんは子供の頃からテレビシリーズ「ロザンヌ(原題) / Roseanne」「マルコム in the Middle」「デイズ・オブ・アワ・ライブス(原題) / Days of Our Lives」などに出演。「CSI:マイアミ」「ボストン・パブリック」のほか、2004年には映画『シンデレラ・ストーリー』にも出演していた。「ヴェロニカ・マーズ」の後は、「コーエド・コンフィデンシャル(原題) / Co-Ed Confidential」にレギュラー出演していた。

「ヴェロニカ・マーズ」のクリエイター、ロブ・トーマスは「ブラッド・バファンダが亡くなったと聞き、悲しみに打ちひしがれている。『ヴェロニカ・マーズ』では素晴らしい演技をしてくれた。ご家族に心からお悔やみを申し上げたい」とTwitterで追悼している。(澤田理沙)