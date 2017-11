なつかしの若かりし頃。 2006年ですって... ギャルだな。うん。 あと10分でハケンのキャバ嬢彩華はじまりまーすU・ω・U #abematv #ハケンのキャバ嬢彩華#みてね

A post shared by 夏菜 (@natsuna_official) on Nov 6, 2017 at 4:48am PST