購入したスマホの電源を入れたら、「有効なOSが見つかりませんでした。デバイスは起動できません…」なんて表示されたらびっくりしますよね。



OSの入れ忘れなど通常滅多に起こらないことですが、不運にもそんな欠陥スマホを引き当ててしまった人がいたようです。

OS未搭載のPixel 2 XL

9to5googleによると、OS未搭載で出荷されてしまったのは、Googleが2017年10月に発売したばかりのPixel 2 XLです。



Pixel 2 XLは発売早々、画面の焼き付きや異音が発生するなど様々な問題を抱えており、Googleが製品保証を2年間に延長すると発表したばかりです。



しかし、オンライン掲示板「Reddit」には、なんと「OSが入っていないPixel 2 XLが届いた!」という書き込みがされていました。



届いたばかりの端末の電源を入れると、そこには







Can’t find valid operating system. The device will not start(有効なOSが見つかりません。デバイスを起動できません)



という画面が表示されています。



さらに驚くことに、同様の端末を受け取ったユーザーは他にも複数いることがわかったのです。中には夫のPixel 2 Xlが画面異常、妻のものがOS未搭載だったという不運な夫婦もいました。

Googleは新品を発送して対応

もちろんOSが搭載されていないスマホを持っていても何もできないため、ユーザーが申し立てを行ったところ、Googleは新品のPixel 2 XLと交換してくれたとのことです。



なぜOS未搭載の端末が出荷されてしまったのかは原因不明のようですが、ここまでくると管理体制がずさんとしか言いようがないでしょう。





Source:9to5google,reddit

Photo:Google

(kotobaya)