テレビアニメ化もされた大人気麻雀コミック『咲-Saki-』の実写化プロジェクト第2弾『咲-Saki-阿知賀編 episode of side-A』より、作品内で全国高校麻雀大会に出場する4校をイメージしたムビチケビジュアルが解禁となった。2016年にドラマ版放送、2017年にその続編となる映画が公開され反響を呼んだ『咲-Saki-』は、麻雀に打ち込む女子高生たちの姿を描いた、原作・小林立、コミック作画・五十嵐あぐりによる青春スポ根麻雀漫画。今回新たに実写化される『咲-Saki-阿知賀編 episode of side-A』は、前作の主要キャラクターの一人である原村和が住んでいた阿知賀を舞台にしたストーリーで、実写化第1弾と同様に全4話と特別編を合わせた計5話のTVドラマシリーズの放送と、映画版の公開が決定している。主人公・高鴨穏乃役は、ドラマ・映画初主演となる桜田ひよりが務め、共演陣には、フェアリーズの伊藤萌々香、恒松祐里、SUPER☆GiRLSの渡邉幸愛、私立恵比寿中学の中山莉子、南沢奈央らが顔をそろえる。今回公開された全国高校麻雀大会で対戦する「阿知賀女子学院、千里山女子高校、新道寺女子高校、白糸台高校」の4校のムビチケビジュアルは、前作に引き続き各校のテーマカラーを背景にキャラクターの特徴を生かしたデザインとなっており、各校の選手が勢ぞろい。このムビチケ4種は、12月2日より各劇場にて発売が開始される予定だ。ドラマ『咲-Saki-阿知賀編 episode of side-A』は、MBSにて12月3日より毎週日曜24時50分、TBSにて12月5日より毎週火曜25時28分放送。映画『咲-Saki-阿知賀編 episode of side-A』は、2018年1月20日より全国ロードショー。