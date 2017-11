国内最大級の映画レビューサービス「Filmarks(フィルマークス)」は、サービス内のデータに基づき「11月第1週公開映画の初日満足度ランキング」を発表。映画好きから特に評価の高かった最新映画9作品がランクインしました。

Filmarks映画初日満足度ランキング(11月第1週)

■9位:『シンクロナイズドモンスター』

[★★★☆☆3.24/5点]

■8位:『グッド・タイム』

[★★★☆☆ 3.55/5点]

■7位:『セントラル・インテリジェンス』

[★★★★☆ 3.71/5点]

■6位:『IT イット “それ”が見えたら、終わり。』

[★★★★☆ 3.71/5点]

■5位:『ラストレシピ 麒麟の舌の記憶』

[★★★★☆ 3.80/5点]

■4位:『ノクターナル・アニマルズ』

[★★★★☆ 3.85/5点]

■3位:『おじいちゃん、死んじゃったって。』

[★★★★☆ 3.89/5点]

■2位:『ゴッホ 〜最期の手紙〜』

[★★★★☆ 3.90/5点]

■1位:『マイティ・ソー バトルロイヤル』

[★★★★☆ 4.14/5点]

以上初日満足度トップ9作品、ぜひ映画館で!

※★スコアは、映画鑑賞後に各ユーザーが★の数(5.0点満点)で評価をしたものです。※Mark!数とは、ユーザーに観た映画として記録された(記録は1作品につき1人1件まで)数を集計した数です。※本ランキングは公開日から11月6日までの★スコアが3.0以上の作品を対象としています。※本ランキングは公開日から11月6日までのMark!数が50件以上の作品を対象としています。※本ランキングのデータ及び記事内のレビューは2017年11月6日時点のものです。※★スコアが同率の場合は、Mark!数が多い作品を上位にしています。

