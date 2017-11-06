¡Úº£Æü¤Î¤ª¤ä¤Ä¡Û¡¡¥ê¥ó¥´¤Î¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë
¡¡¥ê¥ó¥´¤Îµ¨Àá¡¢¤ª¤¤¤·¤¤¥¿¥ë¥È¤òºî¤ê¤¿¤¤¤±¤ì¤É¡¢¥¿¥ë¥ÈÀ¸ÃÏ¤òºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¥ê¥ó¥´¤ò¤¤ì¤¤¤ËÀÚ¤Ã¤ÆÊÂ¤Ù¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤ÏÌÌÅÝ¡¢¤È¤¤¤¦¤È¤¤Ë´ÊÃ±¤Ë¤Ç¤¤ë¤Î¤¬¥¯¥é¥ó¥Ö¥ë¡£¥¿¥ë¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢À¸ÃÏ¤ò±ä¤Ð¤·¤Æ·¿¤ËÉß¤µÍ¤á¤¿¤ê¡¢¤¤ì¤¤¤Ë¥ê¥ó¥´¤Î¥¹¥é¥¤¥¹¤òÊÂ¤Ù¤ë¼ê´Ö¤¬¤Ê¤¤¡£¾®ÇþÊ´¤ä¥Ð¥¿¡¼¤ò¼ê¤ÇÂç¤¶¤Ã¤Ñ¤Ëº®¤¼¤Æ¡¢Å¬Åö¤ËÀÚ¤Ã¤¿¥ê¥ó¥´¤Î¾å¤ò¥Ð¥é¥Ð¥é¤ÈÊ¤¤Ã¤Æ¾Æ¤¯¤À¤±¤À¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¡È¥Ð¥é¥Ð¥é¡É¤Î¥¯¥é¥ó¥Ö¥ëÀ¸ÃÏ¤¬¡¢¾Æ¤±¤ë¤È¹á¤Ð¤·¤¯¤Æ¥µ¥¯¥µ¥¯¡£¥ê¥ó¥´¤Î¤ª²Û»Ò¤Ï¡¢½©¤Î¤ª¤¦¤Á¥¹¥¤¡¼¥ÄÄêÈÖ¤ÎÌ£¡£¤ª»î¤·¤ò¡£
¡ÚºàÎÁ¡Û
¥ê¥ó¥´ 3¸Ä
¾®ÇþÊ´ 100g
¥Ð¥¿¡¼ 75£ç
¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼ 50£ç
¡Ê¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬¤Ê¤¤»þ¤Ï¡¢¾®Çþ¤ò150g¤Ë¤¹¤ë¡Ë
¤¢¤ì¤Ð¡¢¥·¥Ê¥â¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼ ¾¯¡¹
¡Úºî¤êÊý¡Û
¡¥Ü¥¦¥ë¤Ë¡¢¾®ÇþÊ´¡¢¥Ð¥¿¡¼¡¢¥¢¡¼¥â¥ó¥É¥Ñ¥¦¥À¡¼¤òÆþ¤ì¡¢¼ê¤Ç¥Ð¥¿¡¼¤òÊ´Îà¤Ëº®¤¼¹þ¤à¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¥Ý¥í¥Ý¥í¤Ë¤¹¤ë¡£¥·¥Ê¥â¥ó¥Ñ¥¦¥À¡¼¤¬¤¢¤ì¤Ð¡¢¾¯¡¹²Ã¤¨¤Æ°ì½ï¤Ëº®¤¼¤ë¡£
¢¥ê¥ó¥´¤òÅ¬Åö¤ÊÂç¤¤µ¤ËÀÚ¤ë¡£¡Ê¥¹¥é¥¤¥¹¤Ç¤â¡¢¥¥å¡¼¥Ö·¿¤Ç¤âOK¡Ë
£ÂÑÇ®»®¡Ê¥¿¥ë¥È·¿¤Ç¤â¡¢¥°¥é¥¿¥óÍÑ¤Î¤â¤Î¤Ç¤âÎÉ¤¤¡Ë¤Ë¡¤ÎÈ¾ÎÌ¤òÉß¤¡¢¤ê¤ó¤´¤òÊÂ¤Ù¡¢¡¤Î»Ä¤ê¤ÎÈ¾ÎÌ¤ò¥ê¥ó¥´¤òÊ¤¤¦¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤Î¤»¤ë¡£
¤180ÅÙ¤Î¥ª¡¼¥Ö¥ó¤Ç25Ê¬¾Æ¤¯¡£