「TRUE DETECTIVE」「ビッグ・リトル・ライズ セレブママたちの憂うつ」といったミニシリーズを成功させている米ケーブル局HBOが、「ブルーバレンタイン」のデレク・シアンフランス監督・脚本のミニシリーズ「I Know This Much Is True(原題)」を新たに制作することがわかった。マーク・ラファロが主演を務める。

米Deadlineによれば、8話構成の本作は、米作家ワリー・ラムの1998年のベストセラー同名小説が原作。20世紀後半のアメリカを舞台に、統合失調症の兄トーマスと彼を支える双子の弟ドミニクの人生を通じて家族の結びつきを描く壮大な抒情詩で、ラファロは双子を1人2役で演じる。

ラファロは原作者ラムと2年前から本作のドラマ化を準備してきた。ラファロ、ラム、シアンフランス、「メッセージ」(ドゥニ・ビルヌーブ監督)のフィルムネーション・エンターテインメントのベン・ブローニング、グレン・バスナーが制作総指揮を務める。

ラファロは、14年に放送されたHBOのテレビ映画「ノーマル・ハート」(マット・ボーマーと共演)でエミー賞主演男優賞にノミネートされ、制作総指揮も手がけた同作でエミー賞作品賞を受賞した。

シアンフランス監督は、先日結婚したマイケル・ファスベンダー&アリシア・ビカンダー共演の映画「光をくれた人」が現在、日本公開中。