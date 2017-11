米バンド「DNCE」のジョー・ジョナスが現地時間4日、テレビシリーズ「ゲーム・オブ・スローンズ」の女優ソフィー・ターナーとの婚約パーティーを行った。

ジョーとソフィーは昨年11月に熱愛が明らかになり、先月婚約を発表。そんな2人がニューヨークのレストラン「Mamo」で婚約パーティーを開催したとゴシップ誌「Usウィークリー」は伝えた。

ゲストではジョーの兄ケヴィンと妻ダニエル、弟のニックとフランキー、俳優のアンセル・エルゴートとトム・ホランド、モデルのアシュリー・グラハムや「DNCE」のメンバーが出席していた。ジョーは「DNCE」の「Cake by the Ocean」を披露し、友人がミートローフの「I Would Do Anything for Love」を歌っていたという。

ニックはパーティーでジョー、ソフィー、ケヴィン、ダニエル、フランキーと6人で撮った写真をインスタグラムにアップ。さらにフランキーは同じ6人の写真とジョーとソフィーと3人で撮った写真を公開して、祝福している。