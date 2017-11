AppleのiPhone Xで世界中が熱狂する中、香港では店頭発売とほぼ同時に路上での転売が行なわれたとのことです。

iPhone Xは、世界中のApple Storeで最後尾の見えない行列ができるほどの熱狂ぶりですが、その人々の歓喜に付け込み、転売行為が行なわれているようです。



香港に住むTwitterユーザーのリチャード・ライ氏‏(@richardlai)は、路上で横行するiPhone Xの転売を目撃し、Twitterで報告しました。

iPhone XがApple Store 香港の目の前で購入されたと同時に売却されている。Alipayでも支払いを受けつけているようだ。

Scalpers are buying *and* selling iPhone X right outside this Apple Store in Hong Kong. One guy even accepts Alipay. pic.twitter.com/h1qPMTuOPb

— Richard Lai (@richardlai) November 4, 2017