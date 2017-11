ペットを飼っている人は大勢いますが、動物がその動物らしいふるまいをするとは限りません。

海外の猫の飼い主が、ある日「これはいったい何の動物なのだろう?」と疑問に思ったそうです。

なぜなら……。

Don't know if i got a bat or a cat



こ、これは……。

コウモ……リ?

[画像を見る]

昼間は天井からぶら下がってリラックス。夜になったら多分、猫に変身。

この新しい謎のペットに対する、海外掲示板のコメントをご紹介します。

●美しい猫だ。なぜケージに?



↑自由にしてあげて。



●バットマンならぬキャットマンだ!



↑そしてキャットケージへ。



↑だって猫を犬小屋に入れたらおかしいよ。



↑猫には水槽が必要なんだ。最低でも10ガロン入るやつだ。そしてヒートランプ、石、そしてプラスチックの植物。



↑トイレのしつけができているなら、猫を閉じ込める理由はない。歩き回るのが好きだからね。虐待とは言わないが不要である。



↑猫がまだ小さくて家を留守にすると、いろいろトラブルもある。全部そこら中を倒しにかかるね。



↑真の飼い主はそれを楽しむんだ。



●ひとつ注意しておくと、猫の肉球がそのケージのコーナージョイントにはさまれないようにしてね。



↑猫が人間の叫び声を上げるところを想像した。



↑さらに警告:母親の猫はヒモの使い方が悪くて、もうちょっとで首をつるところだった。母親がタイミングよく救助していなければ悲劇になったかもしれない。



●それは猫だ。心から退屈した猫なんだ。



↑ケージに入れるとそうなる。普通はしないよね? ペットショップでしか見たことはない。



↑引っ越したばかりの最初の数日は、同じ場所にいさせるためにするらしい。



●スパイダーキャット、スパイダーキャット。



↑(投稿者)床を掃除している間だけだよ。そうでなければ、ホウキとの戦いを始めてしまうからね。



ケージに入っているのは、掃除中だけとのことです。