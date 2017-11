01.

今日一日の出来事について

話を聞いてくれる

02.

イイほうの枕を譲ってくれる

03.

あなたの負担が軽くなるなら

しんどい思いだって平気

04.

あなたの顔を一目見ただけで

表情が一気に明るくなる

05.

毎朝メッセージをくれる

06.

価値観を共有するために

あなたの意見を聞く

07.

とくに用事はなくても

何をしているのか聞いてくる

08.

あなたが危険な時は

ファイターに変身

