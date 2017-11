レストランが混んでいることはよくありますが、12月でもないのにサンタクロースだらけなんて状況は、なかなか経験することではありません。

アメリカのとあるレストランで目撃された、店内の様子をご覧ください。

Restaurant I went to was filled with Santa Clauses.



ホントだっ!

あっちのテーブルにも、こっちのテーブルにもサンタさん……。

しかも私服で、プライベートを楽しんでいるときの姿ですね。

このレストランには、サンタを魅了する料理でもあるのでしょうか。

海外掲示板の反応をご紹介します。

●そこはいったいどこなの?



↑(投稿者)これはワシントン州のグレート・ウルフ・ロッジだよ。みんなサンタ・コンベンションにいた。思ったより興奮している自分がいた。



↑オレだってそれなら興奮する。



●いったい何人くらいのサンタのヒザに座ったんだい?



↑(投稿者)50のあとはもう数を覚えていない。



↑いっぱいプレゼントをもらえるな。



●ジョージ・R・R・マーティンがそこにいると思う。

(ジョージ・R・R・マーティン - Wikipedia)



●サンタって1人しかいないのでは……。



↑(投稿者)過小評価しすぎだったんだ。



●親戚のおじは本物のヒゲを生やしたサンタだよ!

自分の人生をこよなく愛し、毎日サンタをやっている。それが彼のライフスタイルで似合っている。

さらに彼はマジシャンで、腹話術者で、バルーン・アーティストで火の剣も食べられる。刺激的な人だよ。



●これは量子力学なんだ。実際は1人のサンタがたくさんのテーブルに座っているんだ。



●たった1瞬で子どもの心を混乱させる方法。



どの人がクリスマスに来ても本物のサンタという感じですね。世の中には意外とサンタの風貌を持つ人が多いのかもしれません。