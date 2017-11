年々、海外のコスプレのクオリティは上がるばかりですが、お金や技術がなくたって、アイデア次第で楽しむことができます。

モスクワ在住のアレクサンダー・クラベッツさんは、ほとんどコストを掛けずに多くのコスプレに挑戦しているそうです。

とことん低予算なアイデア・コスプレをご覧ください。

Russian Guy Creates Low-Cost Cosplays From Household Objects, And His 54K+ Followers On Instagram Can’t Get Enough

1.



「ヘラクレス」。猫ちゃんありがとう。

2.



ピザで「エルム街の悪夢」。

3.



顔芸。

4.



「ゲーム・オブ・スローンズ」。肩にドラゴンの赤ちゃん。

5.



「エイリアン」。ワンちゃんありがとう。

6.

[画像を見る]

海外ドラマ「The Spacewalker」。

7.

[画像を見る]

ソーセージで「パイレーツ・オブ・カリビアン」。

8.

[画像を見る]

怒られますよ……。

9.

[画像を見る]

再現度は高い。

10.

[画像を見る]

ドラム式洗濯機と宇宙船の共通点。

11.

[画像を見る]

意外と再現できてます。

12.

[画像を見る]

演技力が光るレイア姫。

13.

[画像を見る]

雑なのに似てる。

14.

[画像を見る]

角度までそっくり。

15.

[画像を見る]

似てるけど……。

16.

[画像を見る]

完全に一致。

17.

[画像を見る]

単色のポストイットでコスプレが成立することに驚き。

18.

[画像を見る]

「エイリアン」。ウインナーは汎用性が高いようです。



以上、ロシア人による安上がりなコスプレでした。

アイデア次第で面白いものは可能ですね。