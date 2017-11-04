【ルヴァンカップ決勝】スタメン発表！杉本が今大会初出場。負傷明けの大島は……
ルヴァンカップ決勝のC大阪×川崎戦（13時09分キックオフ＠埼玉スタジアム２００２）のスタメンが発表された。
両チームのスターティングイレブンは以下のとおり。
【C大阪】
GK
21 キム・ジンヒョン
DF
２ 松田 陸
14 丸橋祐介
15 木本恭生
22 マテイ・ヨニッチ
MF
６ ソウザ
10 山口 蛍
16 水沼宏太
46 清武弘嗣
FW
８ 柿谷曜一朗
９ 杉本健勇
【川崎】
GK
１ チョン・ソンリョン
DF
５ 谷口彰悟
７ 車屋紳太郎
18 エウシーニョ
23 エドゥアルド
MF
10 大島僚太
13 三好康児
14 中村憲剛
21 エドゥアルド・ネット
41 家長昭博
FW
11 小林 悠
両チームのスターティングイレブンは以下のとおり。
【C大阪】
GK
21 キム・ジンヒョン
DF
２ 松田 陸
14 丸橋祐介
15 木本恭生
22 マテイ・ヨニッチ
MF
６ ソウザ
10 山口 蛍
16 水沼宏太
46 清武弘嗣
FW
８ 柿谷曜一朗
９ 杉本健勇
【川崎】
GK
１ チョン・ソンリョン
DF
５ 谷口彰悟
７ 車屋紳太郎
18 エウシーニョ
23 エドゥアルド
MF
10 大島僚太
13 三好康児
14 中村憲剛
21 エドゥアルド・ネット
41 家長昭博
FW
11 小林 悠