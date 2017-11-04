杉本(写真左)と車屋ら11月の欧州遠征に臨む日本代表選手も揃って先発した。(C)SOCCER DIGEST

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　ルヴァンカップ決勝のC大阪×川崎戦（13時09分キックオフ＠埼玉スタジアム２００２）のスタメンが発表された。
 
 
　 両チームのスターティングイレブンは以下のとおり。
 
【C大阪】
GK
21　キム・ジンヒョン
 
DF
２　松田　陸
14　丸橋祐介
15　木本恭生
22　マテイ・ヨニッチ
 
MF
６　ソウザ
10　山口　蛍
16　水沼宏太
46　清武弘嗣
 
FW
８　柿谷曜一朗
９　杉本健勇
 
【川崎】
GK
１　チョン・ソンリョン
 
DF
５　谷口彰悟
７　車屋紳太郎
18　エウシーニョ
23　エドゥアルド
 
MF
10　大島僚太
13　三好康児
14　中村憲剛
21　エドゥアルド・ネット
41　家長昭博
 
FW
11　小林　悠