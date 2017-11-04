米ティーン女子が生み出す「名作アイメイク」にうっとり♡
ガブリエラ・グリアーさんは、アメリカのシアトルに暮らす10代の女の子。コスモポリタン アメリカ版によると、彼女は最近、あるテーマに沿ったアイメイクを生み出すことで、SNS上で注目を浴びているそう。
そのテーマとは、私たちが幼い頃から慣れ親しんできた、ディズニー映画や90年代のTVシリーズ！ あの名作や懐かしの番組を、アイメイクで表現するとどうなる…？
早速、話題を呼んでいる彼女の作品の数々を見ていきましょう。
『アラジン』
a whole new world☁️ pic.twitter.com/55Xyx8dDa4- 🥀🌻🌷🍃🌙💫🌈✨ (@gabigreeer) August 1, 2017
『アラジン』のジャスミン
princess jasmine ✨ pic.twitter.com/j6pYEMrxLa- 🥀🌻🌷🍃🌙💫🌈✨ (@gabigreeer) May 24, 2017
『ピーター・パン』のティンカー・ベル
tinker bell ✨ pic.twitter.com/u60mdJcYTi- 🥀🌻🌷🍃🌙💫🌈✨ (@gabigreeer) May 24, 2017
『ムーラン』
reflection🌸 pic.twitter.com/wprNPSLJbR- 🥀🌻🌷🍃🌙💫🌈✨ (@gabigreeer) August 1, 2017
『塔の上のラプンツェル』
rapunzel ✨ pic.twitter.com/nOPUaAoups- 🥀🌻🌷🍃🌙💫🌈✨ (@gabigreeer) May 23, 2017
『101匹わんちゃん』のクルエラ
Cruella🖤💚 pic.twitter.com/jW4VVAMCKY- 🥀🌻🌷🍃🌙💫🌈✨ (@gabigreeer) March 24, 2017
『リトル・マーメイド』のアースラ
Ursula🖤💜 pic.twitter.com/QHk3IQFfEv- 🥀🌻🌷🍃🌙💫🌈✨ (@gabigreeer) March 22, 2017
『カールじいさんの空飛ぶ家』
UP🏘🎈🎈 pic.twitter.com/3YTZ220If1- 🥀🌻🌷🍃🌙💫🌈✨ (@gabigreeer) February 3, 2017
『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』
July 18, 2017
『リジー＆Lizzie』
July 11, 2017
カラーパレットを巧みに使い、見事に作品の世界観を表現しているガブリエラさん、すごい！
ちなみに彼女はディズニー作品以外にも、あらゆるものからインスピレーションを得たメイクを発信中。
サンセット
August 10, 2017
虹
August 10, 2017
ネオンカラーの部屋
neon vibes pic.twitter.com/Z205j0dsJu- 🥀🌻🌷🍃🌙💫🌈✨ (@gabigreeer) July 29, 2017
透き通った海
July 5, 2017
真っ赤なバラ
the growth is wild pic.twitter.com/YMNcvsDF8G- 🥀🌻🌷🍃🌙💫🌈✨ (@gabigreeer) July 31, 2017
10代でこれほどのテクニックを持っているなんて、いずれは有能なメイクアップアーティストとして活躍すること間違いなし!? 将来有望なガブリエラさんのSNSに、今後も注目を♡
※この翻訳は、抄訳です。
Translation：伊藤 由佳里