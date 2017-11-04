ガブリエラ・グリアーさんは、アメリカのシアトルに暮らす10代の女の子。コスモポリタン アメリカ版によると、彼女は最近、あるテーマに沿ったアイメイクを生み出すことで、SNS上で注目を浴びているそう。

そのテーマとは、私たちが幼い頃から慣れ親しんできた、ディズニー映画や90年代のTVシリーズ！　あの名作や懐かしの番組を、アイメイクで表現するとどうなる…？

早速、話題を呼んでいる彼女の作品の数々を見ていきましょう。

『アラジン』

『アラジン』のジャスミン

『ピーター・パン』のティンカー・ベル

『ムーラン』

『塔の上のラプンツェル』

『101匹わんちゃん』のクルエラ

『リトル・マーメイド』のアースラ

『カールじいさんの空飛ぶ家』

『シークレット・アイドル ハンナ・モンタナ』

『リジー＆Lizzie』

カラーパレットを巧みに使い、見事に作品の世界観を表現しているガブリエラさん、すごい！

ちなみに彼女はディズニー作品以外にも、あらゆるものからインスピレーションを得たメイクを発信中。

サンセット

ネオンカラーの部屋

透き通った海

真っ赤なバラ

10代でこれほどのテクニックを持っているなんて、いずれは有能なメイクアップアーティストとして活躍すること間違いなし!?　将来有望なガブリエラさんのSNSに、今後も注目を♡

※この翻訳は、抄訳です。

Translation：伊藤 由佳里

COSMOPOLITAN US