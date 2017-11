01.

「決して、みんなとは

友達になれないのよ」

02.

「みんながあなたのことを

好きなわけじゃないの」

03.

「イジワルされるのは、

あなたが悪いわけじゃないの」

04.

「ルックスが全てじゃないのよ」

05.

「幸せであることが、

とっておきの美しさ」

06.

「お金で幸せは買えないのよ」

